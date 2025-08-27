29-годишният ерген Орлин, син на кмета на Монтана Златко Живков влиза в нoвия ceзoн нa пoпyляpнoтo pеaлити шoy „Epгeнът: Любoв в paя". Млaдият мyзиĸaнт бeшe зaбeлязaн в пpoмo ĸaдpитe нa пpeдaвaнeтo.

Фopмaтът cтapтиpa нa 1 ceптeмвpи oт 21:30 ч. и oбeщaвa мнoгo флиpтoвe, cъпepничecтвa и изнeнaди. Cпopeд пpoдyцeнтитe зpитeлитe щe видят ĸaĸтo нoви, тaĸa и вeчe пoзнaти yчacтници, ĸoитo щe ce бopят зa любoвтa cpeд eĸзoтичнaтa пpиpoдa нa ocтpoв Poдoc.

Opлин Живĸoв e пoзнaт ĸaтo изпълнитeл в пoп и paп жaнpa, ĸaтo вeчe имa нaд 50 пecни. Последните му записи са със Симона Загорова. Той стана известен през 2023 -та година, когато баща му беше избран за седми път. Тогава записа видеоклипа „Кючекът на кмета".

„Пуснах този хит за кючека на кмета, защото ми направиха впечатление страстите по време на изборите и с ясното съзнание,че хората се интересуват от три неща – политика, футбол и чалга", споделя авторът. Той подканя баща си да поразпусне малко след поредната победа , наслади се на момента. „Браво, кмете, мандатите са твои, никой няма да ги вземе" и „Толкова напрай, че градът стана като цвете, браво, кмете ти си човека". И не пропуска да спомене,че баща му поправя пътищата в Севeрозапада.

Орлин е възпитаник на вокално студио „Детски смях" при Обединен детски комплекс „Ние, врабчетата" в Монтана, от което са запалили любовта си към музиката популярните вече Мелинда Хари Христова, Йоана Димитрова – финалист в Х Фактор, Натали Ангелова, Борислав Вълов - Ей Бо, Жанета Пейна и др.

Орлин е едно умно, интелигентно и много добре възпитано момче. Да, той е синът на кмета на Монтана г-н Златко Живков, но никога не е парадирал с това, казва директорката на комплекса вокалната педагожка Миглена Георгиева.

„ Дори смятам, че понякога страдаше от това, защото някак беше по-трудно да го приемат връсниците му просто като приятел. Говорили сме си на различни теми, докато беше в ОДК. Доста сме си писали и по нощите, споделяше ми лични неща, търсеше съвети. Но това беше така с почти всички момичета и момчета, които бяха в моята вокална група заедно с него, в смисъл не е изключение специално за него. Още тогава се опитваше да композира, записваше си демо на авторски песни, които слушахме заедно в репетиционната. Лично аз мисля, че по онова време семейството, най-вече баща му, имаше други идеи къде и в каква посока за продължи образованието си.

Орлин завърши "Музикална Продукция" в Орладно, Флорида. Има собствен поглед върху песните, които прави. В повечето случай сам си пише текстовете, музиката и прави аранжиментите си. Докато живееше в Лос Анжелис ми беше споделил, че е ходил и на кастинг за модел в голяма агенция, където има ден, в който хората могат да влязат и да им се направи снимка. От всички хора, които са били там, само него са поканили вътре в офиса и след снимките, са му предложили да го наемат за модел. Тогава обаче работната му виза изтичаше и нямаше възможност как да бъде подновена, защото моделството не е свързано с неговата специалност. А и Орлин държеше да се занимава с музика и предпочете да се върне в България.

След завръщането си от САЩ преди години, Орлин започна да се развива като самостоятелен творец в различни стилове. Има много идеи и слуша различни жанрове музика, откъдето идва и псевдонимът му - ORLI ANROW. ORLI е за кратко от името му Орлин, а ANROW, е измислена дума - смесица между думите „жанр" (на английски: genre) и „фараон" (на английски: pharaoh). Неговата идея е името му да означава Орли „Фараонът на жанровете", тъй като е израснал, слушайки различни стилове. Фараон пък идва от любимото му анимационно филмче от детството Ю-Ги-О, в което става въпрос за малко момче, което намира хилядолетен пъзъл, в който се намира духът на безименен фараон от древноегипетски времена, загубил спомените си. Той му дава сила и е неговото второ аз, когато се дуелира в играта с карти. Мисля, че по този начин Орлин влиза в образ, когато е на сцената, там той е друг човек или второто си аз.

Орлин явно бързо е разбрал, че тук трудно човек може да се издържа само с музика, най-вече с английска популярна музика, която той от малък слуша. Той е много гъвкав и приема всякакви възможности за реализация в зависимост от това, какво му предлага животът.

„Приемам песента „Кючекът на кмета" като закачка с баща му. Вероятно Орлин счита, че такъв е животът и други градоначалници в по-големите градове – да нямат достатъчно време за семействата си, колкото децата им биха искали. Сигурно и затова определя песента като поздрав за всички градоначалници.

Поради ред причини, аз не съм ок с това децата да слушат поп-фолк и моите възпитаници го знаят много добре. Едната от тях е, че този жанр много бързо ги увлича, започват да пеят песните, да имитират певците и начина на звукоизвличането им. За големите изпълнители това не е проблем, но при децата нещата стоят по различен начин. Сега Орлин прави такава музика, но като ученик е изпълнявал песни в джаз, поп, рок и кънтри стиловете. Когато беше наш възпитаник, за да изпълни песен на Майкъл Бубле, изслуша цялата му дискография и научи много негови песни.

В различните жанрове и стилове има различни тълкования на текстовете. В случая, след като заглавието е „Кючекът на кмета" – значи песента трябва да е приближена до този стил. И считам, че Орлин се е справил доста добре." , допълва педагожката.