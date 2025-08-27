Димитър Маринов оставя Холивуд, за да преподава на бъдещи актьори в Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Димитър Маринов за първи път ще води кино-клас за актьорска подготовка в Театрален колеж „Любен Гройс" в град Бургас.

На 1 и 2 септември в Културен дом НХК ще се проведат безплатни консултации, а приемните изпити ще са на 25, 26 и 27 септември, съобщават от пресцентъра на общината.

Актьорската кариера на Маринов в Холивуд започва през 2009 година. След 17 интервюта за две седмици, той избира „Вилхелмина/Апертур" Агенция (Wilhelmina/Aperture) в Бевърли Хилс.

Първият му кастинг, само два дни след подписване на договора, е за филма „Мъже от Стомана" (Act of Valor 2012). С този филм Маринов става първият български актьор стъпил на „червения килим". Телевизионните кредити на Маринов включват множество Американски мега-сериали като гост-звезда. Той партнира с Кийфър Съдърланд, Анди Самберг, Матю Перри, Зак Галифианакис, Роберт Патрик, Бил Хейдър и много други.

През 2017 година Маринов печели подкрепяща-главна роля в „Зелена Книга" под режисурата на Питер Фаррели. Филмът печели Оскар за „Най-добър филм" 2019.