"Реките на София" преобразява Южния парк за 3 дни с 200 събития

Музика, театър, игри и творчески работилници ще са част от форума

200 културни събития на 5 сцени ще са част от тазгодишното издание на фестивала “Реките на София”.

В него ще има музика, театър, занаяти, скулптури - изкуство от всички сфери, но и урбанисти, които ще говорят за това как речните пространства в градовете могат да се облагородят. Всъщност именно заради това започва и инициативата през 2020-а - да възстанови връзката между българските градове и техните реки.

“Реките на София” ще е в продължение на три дни - на 29, 30 и 31 август, на Перловската река при Южния парк, където бе и миналогодишното издание на фестивала.

Всяка от петте сцени, които ще бъдат изградени там, са обособени със свое име - “Речна сцена”, “Сцена 100 стола”, “Горска сцена”, “Семейна сцена” и “Тиха сцена”. Три от тях ще са музикални. На тях

ще излязат изпълнители

от различни жанрове,

които да пеят и

свирят на живо

“Повечето са български, но не са от най-комерсиалните. Другата сцена ще е семейна - с програма за родители и деца, ще има и лекционна сцена с обучителни семинари и събития”, обясни пред “24 часа” ландшафтният урбанист Мартин Янков, основател на фондация “Колективът”, която е и двигателят на инициативата “Реките на София”.

“Реките на София” започва през 2020 г. Сред първите места, които “Колективът” избира за място на фестивала, е Лъвов мост. СНИМКИ: ФЕЙСБУК

Сред музикантите на феста ще е американецът Итън Шейбър, който от години живее у нас, женен е за българка и се изявява с ироничния псевдоним Селянин Дион, младият певец Дани Дочев, групата Soul Weapons, квинтетът Александър Михайлов и неговата “Патърдия” (Илко Градев - акордеон, синтезатор, Георги Узунов - бас китара, Георги Попов - перкусии, и Виктор Раданов - барабани).

За най-малките ще има театрални спектакли, четене на приказки, и, разбира се, игри. Те например могат да разберат повече за това защо медът е толкова сладък или да рисуват каквото пожелаят по речни камъни. Ще се забавляват и с моноспектакъла “Душата на клоуна”, както и с шоу със сапунени мехури.

Организаторите са предвидили да има работилници със занаяти - типично български, но някои от тях дори напът да изчезнат, така че повече хора днес да научат за смисъла им, а и как се практикуват.

Как се продуцира

българска комедия, ще

разказва Алек Алексиев

и Ники Стоичков - колегата му от филмовата им компания No Blink. След това те ще направят игра с гостите.

На фестивала има семейни зони, музикални сцени и артинсталации.

Тази година част от “Реките на София” ще е фестивалът “Граждански будилник”, в рамките на който ще има не само културна програма, но и информативна - експерти ще обясняват например какви са гражданските права на хората. Всички присъстващи ще могат да участват в креативни и музикални работилници, да се включат в гражданскообразователни игри и в литературни предизвикателства.

Артинсталациите, които ще бъдат разположени по поречието на река Перловска в Южния парк в трите дни на форума, са избрани след отворена покана своите творби да покажат артисти не само от страната ни. “Сред тях има и много чужденци, а

творбите им са

на световно ниво

Те ще преобразят облика на Перловската река”, обясни Мартин Янков.

Програмата предвижда и конференция на тема “Реките на София”, в която да се начертаят следващите стъпки към пречистването и облагородяването на градските реки. В нея ще участват представители на администрацията на Столична община, районни кметове, както и местни и международни градоустройствени експерти. “Ще бъде проследено развитието на инициативата след миналогодишното подписване на меморандум за устойчиво управление на Перловска река от страна на кмета на София Васил Терзиев”, допълни Янков.