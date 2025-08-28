ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Бургас беше почетена паметта на полицаите, блъсн...

"Реките на София" преобразява Южния парк за 3 дни с 200 събития

Цветелина Шенева

1284
Артинсталации променят облика на речните корита в града в рамките на фестивала.

Музика, театър, игри и творчески работилници ще са част от форума

200 културни събития на 5 сцени ще са част от тазгодишното издание на фестивала “Реките на София”.

В него ще има музика, театър, занаяти, скулптури - изкуство от всички сфери, но и урбанисти, които ще говорят за това как речните пространства в градовете могат да се облагородят. Всъщност именно заради това започва и инициативата през 2020-а - да възстанови връзката между българските градове и техните реки.

“Реките на София” ще е в продължение на три дни - на 29, 30 и 31 август, на Перловската река при Южния парк, където бе и миналогодишното издание на фестивала.

Всяка от петте сцени, които ще бъдат изградени там, са обособени със свое име - “Речна сцена”, “Сцена 100 стола”, “Горска сцена”, “Семейна сцена” и “Тиха сцена”. Три от тях ще са музикални. На тях

ще излязат изпълнители

от различни жанрове,

които да пеят и

свирят на живо

“Повечето са български, но не са от най-комерсиалните. Другата сцена ще е семейна - с програма за родители и деца, ще има и лекционна сцена с обучителни семинари и събития”, обясни пред “24 часа” ландшафтният урбанист Мартин Янков, основател на фондация “Колективът”, която е и двигателят на инициативата “Реките на София”.

“Реките на София” започва през 2020 г. Сред първите места, които “Колективът” избира за място на фестивала, е Лъвов мост. СНИМКИ: ФЕЙСБУК
Сред музикантите на феста ще е американецът Итън Шейбър, който от години живее у нас, женен е за българка и се изявява с ироничния псевдоним Селянин Дион, младият певец Дани Дочев, групата Soul Weapons, квинтетът Александър Михайлов и неговата “Патърдия” (Илко Градев - акордеон, синтезатор, Георги Узунов - бас китара, Георги Попов - перкусии, и Виктор Раданов - барабани).

За най-малките ще има театрални спектакли, четене на приказки, и, разбира се, игри. Те например могат да разберат повече за това защо медът е толкова сладък или да рисуват каквото пожелаят по речни камъни. Ще се забавляват и с моноспектакъла “Душата на клоуна”, както и с шоу със сапунени мехури.

Организаторите са предвидили да има работилници със занаяти - типично български, но някои от тях дори напът да изчезнат, така че повече хора днес да научат за смисъла им, а и как се практикуват.

Как се продуцира

българска комедия, ще

разказва Алек Алексиев

и Ники Стоичков - колегата му от филмовата им компания No Blink. След това те ще направят игра с гостите.

На фестивала има семейни зони, музикални сцени и артинсталации.
Тази година част от “Реките на София” ще е фестивалът “Граждански будилник”, в рамките на който ще има не само културна програма, но и информативна - експерти ще обясняват например какви са гражданските права на хората. Всички присъстващи ще могат да участват в креативни и музикални работилници, да се включат в гражданскообразователни игри и в литературни предизвикателства.

Артинсталациите, които ще бъдат разположени по поречието на река Перловска в Южния парк в трите дни на форума, са избрани след отворена покана своите творби да покажат артисти не само от страната ни. “Сред тях има и много чужденци, а

творбите им са

на световно ниво

Те ще преобразят облика на Перловската река”, обясни Мартин Янков.

Програмата предвижда и конференция на тема “Реките на София”, в която да се начертаят следващите стъпки към пречистването и облагородяването на градските реки. В нея ще участват представители на администрацията на Столична община, районни кметове, както и местни и международни градоустройствени експерти. “Ще бъде проследено развитието на инициативата след миналогодишното подписване на меморандум за устойчиво управление на Перловска река от страна на кмета на София Васил Терзиев”, допълни Янков.

Артинсталации променят облика на речните корита в града в рамките на фестивала.
