Уроците на Преподобна Стойна в навечерието на 142 г. от рождението ѝ

Неда Антонова живее за кратко в Златолист, за да напише романа си за пророчицата

Бог не пречи на хората да грешат, щото за Него човешката воля е свещена, а човешкият избор – неотменим. Дай на човека свобода и ще познаеш духа му.

Никой народ не идва на света ей тъй за едното гезме. Всякой народ си има заръка: да е камък в темела на храма световен и да пребъдва според съдбата си.

И хората, и народите са творение – едни от желязо, други от глина. А твоите хора, Боянке, са от дърво. От дрян са българите – най-жилавото сред дървесата. То първо от всички цъфти през пролетта, а последно зрее. Късни ще са плодовете на твоя народ, но като лекарство целебни.

Това са част от съветите, оставени ни от Преподобна Стойна, наричана небесната закрилница на България. За нея Неда Антонова пише романа “Съвършената”, чието ново издание излиза в навечерието на 142 години от рождението на пророчицата, известна с предсказанията си за бъдещето на света и на българите. Публикува го издателство “Хермес”.

Авторката започва да пише книгата, след като чула разкази на хора, посетили манастира “Свети Георги” в село Златолист край Мелник и помолили се за помощ пред гроба на светицата. После научава, че журналисти и писатели са проявили интерес към легендите и приказните разкази за духовната мощ на Стойна, някои бегло са описали селото и гроба ѝ, други се опитали да направят от журналистиката литература… И Неда Антонова приема като предизвикателство да предаде необяснимото, свръхестественото, необозримото чрез думи. Заживява в Златолист, но там нямало много за проучване – само вдъхновяващия околен пейзаж, молитвената атмосфера в стаичката на Стойна и беглите спомени на Стойнини връстници, някои от тях – спомените – записани още приживе на светицата, други преразказвани, допълвани и осъвременявани, което намаляваше тяхната достоверност, разказва писателката.

А за живота и дарбите на Преподобна Стойна Неда Антонова все повече вярва в това, което тя внушава: човекът – и всеки от нас – е безсмъртен; никой не е създаден за еднократна употреба и тъй, както Времето се изразява в редуването на ден и нощ, така и човешкият живот има две редуващи се форми на съществуване – пребиваването ни във видимия и в невидимия свят – в света на материята и в света на духа... И още, че законът на вселенската хармония е непрекъснато действащ и никое добро не остава невъзнаградено, а злото – ненаказано. А и друго: ако нещо се е случило веднъж, това значи, че то може да се случва хиляди пъти след това. И човекът – също.

Неда Антонова е автор на над двайсет романа, по-голямата част сюжетно свързани със събития от българската история. Нейни книги са преведени на френски, руски, чешки и полски. Тя е единствената жена, удостоена с литературната награда “Златен меч”. Живее и работи в Търговище.

