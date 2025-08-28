Месец преди Верона - двама от “Тримата тенори” в София

В годината, в която музикалният свят чества 35 години от първата изява на “Тримата тенори” и 90 години от рождението на единия от тях – Лучано Павароти, София има уникалния шанс да види и чуе на живо двама от тримата – Пласидо Доминго и Хосе Карерас.

Те ще пеят заедно със Соня Йончева на площада пред “Св. Александър Невски” на 29 август, петък, в съпровод на Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Предишната вечер Соня ще пее на същото място с големия италиански певец Виторио Григоло.

Само месец след софийската си изява Пласидо Доминго и Хосе Карерас ще участват на 30 септември в концерт на “Арена ди Верона” по повод 90 години от рождението на колегата си Лучано Павароти, с когото създадоха най-касовия проект в историята на класическата музика.

Легендарният Павароти, роден на 12 октомври 1935 г., почина през 2007 г. на 71-годишна възраст.

Към датата на изявата Пласидо Доминго и Хосе Карерас

ще бъдат съответно на 84 и на 78 години

През 1990 година тримата певци, които са конкуренти на оперната сцена към онзи момент, решават да пеят заедно в Рим по повод световното първенство по футбол.

Решението всъщност е взето от Марио Дради, мениджър на Павароти за Италия. Самият певец научава по онова време, че Карерас е в болница и се лекува от левкемия. Лучано е в хладни отношения с Доминго, с когото са преки конкуренти, но Карерас е 11 години по-млад от италианеца и той не го счита за заплаха. Той полага доста усилия за лечението на Карерас и когато испанският певец оздравява, решават да отпразнуват това публично, на сцената.

Най-подходящият повод е започващото през 1990 г. Световно първенство по футбол в Рим. На 7 юли, ден преди финала, тримата се изправят на сцената под открито небе в термите на Каракала. Диригент е Зубин Мета, а благотворителният концерт надхвърля по приходи и най-смелите очаквания.

Събитието се превръща в световен феномен, а записът му става един от най-продаваните класически албуми в историята. Тримата смесват класически оперни арии с италиански канцонети и испански песни, дори с поп и рок парчета. Това предизвиква такъв огромен успех, че те повтарят тези концерти из целия свят под съпровода на различни оркестри, често не в концертни зали, а на футболни игрища или на открити сцени в продължение на следващите близо 17 години.

Моделът е удивително успешен и до днес се копира многократно от други певци дори и в България.

Поотделно всеки един от тях също прави такива концерти и това превръща Карерас, Доминго и Павароти в най-големите популяризатори на оперната музика през ХХ век.

В концерта в “Арена ди Верона”, озаглавен “Павароти 90”, ще участват също Андреа Бочели и Лаура Паузини, както и оперните звезди Юсиф Ейвазов, Виторио Григоло, Джонатан Телеман, Фабио Сартори, Марсело Алварес, Франческо Мели, Анджела Георгиу, Мариам Батистели, Кармен Джанатазио и Джулия Мацола. Те ще пеят под съпровода на оркестъра на фондация “Лучано Павароти”.

Впрочем

Виторио Григоло също ще пее на площада

пред “Св. Александър Невски”, но предходната вечер, наречена “Италианска”, заедно със Соня Йончева и Софийската филхармония.

Това ще е софийският дебют на Григоло, който в момента е сред петимата най-големи тенори в света. В “Италианска вечер” двамата със Соня Йончева ще представят програма с арии и дуети от опери на Верди и Пучини, както и популярни италиански канцонети и любими мелодии от кинохитове.

Пласидо Доминго и Хосе Карерас са пели няколко пъти в България, но втората вечер ще ги събере за първи път на една сцена, и то със Соня Йончева. Ще прозвучат популярни арии и дуети от опери на Верди, Пучини, Джордано, Чилеа, Бизе и Дворжак, хитове от оперети на Лехар, фрагменти от мюзикъли на Ленард Бърнстейн и Мич Лий, популярни песни и любимият романс “Това просто не може да бъде” (No puede ser) от сарсуелата “Стопанката на пристанището” на Пабло Соросабал, превърнат в хит именно от Пласидо Доминго, който винаги го изпълнява на легендарните концерти на “Тримата тенори”.