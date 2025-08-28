Класиките, преразказани за отличен 6 - така децата няма да учат анализи наизуст

Виктория Колева създава поредицата на издателство “Труд” по учебната програма за всеки клас

Трудната литературна материя вече няма да измъчва учениците от VII до XII клас. Виктория Колева и Книгоиздателска къща “Труд” издават поредицата “Класиките, преразказани за ученици” по учебната програма за всеки клас. Книгите са ценно помагало за всеки ученик, който иска да разбере класическата литература и да изкара шестица. Виктория Колева се надява, че след като прочетат преразказите, които тя е създала специално за тях, учениците ще се вдъхновят да прочетат и самите класически произведения.

Текстовете са преразказани от името на неутрален разказвач и се придържат абсолютно строго към авторовите произведения, а целта е учениците да разберат това, което четат, да не учат наизуст анализи, да не се затормозяват с неща, които ще забравят утре. Освен преразказите – подробни и сбити, има и откъси от оригиналните текстове с пояснения на непознатите думи, за да могат децата да четат по-леко, а не да затворят книгата на петото изречение.

“Децата се учат първо да преразказват, преди да започнат сами да измислят. А да преразказваш, означава да разбереш и да предадеш същността на това, което вече е написано. И да можеш да го преработиш, защото преразказът вече е авторско произведение на базата на нещо вече създадено. По този начин децата се учат и отиват едно ниво по-нагоре, за да се стигне дотам, че да могат да пишат резюме на това, което са прочели, и да създават нещо сами, нещо свое”, обяснява Виктория Колева, която е една от най-обичаните наши съвременни актриси. Виктория Колева

Целта на поредицата е да се предаде на учениците съдържанието на изучаваната от тях класическа литература по начин, който да акцентира на основните достойнства на произведението. Да се научат да разказват голямо по обем съдържание, като безусловно се придържат към оригинала по творчески начин. Да се подготвят за следващата по-висока степен на лична интерпретация на голям по обем изходен текст – резюме. Да се мотивират учениците да прочетат цялото произведение, като се събуди интересът им към сюжета.

Поредицата може да се закупи в книжарниците, както и да се поръча на www.trud.cc.

