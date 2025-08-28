Хърватска опера за Джон Ленън гостува в София

Хърватската национална опера гостува в София на 5 септември с произведение, което нашумя през последните две години в Загреб. Това е написаната от Иво Йосипович опера “Ленън”, посветена на големия рок музикант.

Гостуването е разменно - десет дни по-късно Софийската опера и балет ще представи в Загреб “Валкюра” на Вагнер.

Действието в “Ленън” се развива от изстрела на убиеца на Ленън Марк Дейвид Чапмън до самата смърт на Ленън. Всичко е под формата на съновидение в главата на Джон, в което заедно с живи все още хора се появяват и много негови близки, които отдавна вече не са на този свят.

Появява се например Стю - първият бас китарист на “Бийтълс”, който умира от мозъчен кръвоизлив на 22-годишна възраст, а също и собствената му майка Джулия, която умира, когато Джон е на 17 години. Появява се и Брайън Епстайн - първият мениджър на ливърпулската четворка, а след това и останалите трима от прочутия състав. През цялото съновидение до него не е Йоко Оно, която е законната му съпруга в момента на убийството, а прислужницата им Мей Панг, която по собствените им признания е била любовница на Джон Ленън винаги когато в брака му с Оно се е появявала криза. Самата Йоко Оно се появява в един момент накрая. Появява се и Джулиан, синът му от брака му със Синтия. В съновидението се намесва и самият убиец на Джон Ленън, който се промъква като фантом.