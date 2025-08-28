За какво лъжат милиардерите

В един момент Марго е графичен дизайнер в Лос Анджелис, а в следващия лети за Ню Йорк с частен самолет, за да се сгоди за по-големия брат на бившия си... Всъщност годежът е фиктивен, а чрез него богатият и красив ерген Бекъм Синклер иска да се отърве от имиджа си на плейбой, за да защити компанията си. Кат Сингълтън разказва интригуващия сюжет в “Черни вратовръзки и бели лъжи” - първата книга от трилогията “Милиардери с черни вратовръзки”, която излиза у нас с логото на издателство “Хермес”.

