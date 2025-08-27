Джулия Робъртс и Джордж Клуни на фестивала във Венеция, там е и премиерата на Made in EU на Стефан Командарев

Холивудски блясък, политически послания и много премиери, сред тях и на български филм. Това се очаква на един от най-престижните кинофестивали - този във Венеция, който се откри вчера и ще продължи 10 дни, до 6 септември.

В него дебюта си ще направи звездата Джулия Робъртс. Тя ще представи утре психологическия трилър “След лова” на Лука Гуаданино, в който играе главната роля. Филмът, който проследява случай на сексуално насилие в американски университет, ще бъде показан извън конкурсната програма.

Сред най-очакваните заглавия на фестивала е “Магьосника от Кремъл” на французина Оливие Асаяс по едноименния роман на Джулиано да Емполи. В него Джъд Лоу е в ролята на руския президент Владимир Путин.

Джордж Клуни, Емили Блънт, Ема Стоун, Лора Дърн, Адам Сандлър са сред знаменитостите, които ще се появят на форума.

СТЕФАН КОМАНДАРЕВ

Своята световна премиера в него ще направи и новият филм на Стефан Командарев Made in EU. Той разказва за шивачка в малък град, която е обвинена, че е причината за избухване на пандемия, и се превръща в изкупителна жертва. Участват актьорите Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Иван Бърнев. Българската лента е включена в секцията Spotlight.

