За концерта си в София Горан Брегович избра подгряваща група, пожела наши напитки с натурални съставки

По-малко от месец остава до концерта на Горан Брегович и неговия “Оркестър за сватби и погребения” в зала “Арена 8888 София”. Те се връщат отново в София на 24 септември, 10 години след последното им гостуване пред столичната публика. 75-годишният музикант и композитор отново ще раздвижи феновете със своите характерни балкански ритми, съчетани с рок и симфонични елементи. А допълнителна емоция в спектаклите вкарват и неговата неизчерпаема енергия и непрестанно общуване с публиката, като неизменно до него, почти вече като реквизит, има и чаша с уиски.

Концертите на Горан Брегович в България винаги се превръщат в истински купон, защото самият той вкарва много емоция, излизайки пред нашата публика. Многократно е разказвал колко добре се чувства у нас, това е и причината през годините да направи много концерти в различни точки на страната ни. Балканите са мястото за неговото вдъхновение. Въпреки че много обича Париж, където се мести преди доста години, той признава, че там не може да пише музика. Мелодиите се раждат в главата му само когато е в родното Сараево или близките географски ширини.

В предстоящия концерт на Горан Брегович в София ще се включи подгряваща група. До появата му публиката ще се забавлява с изпълненията на виртуозните музиканти от C'est La Vie Live Band & Show. За престоя си у нас музикантът и композитор е пожелал да опита български напитки с натурални съставки.