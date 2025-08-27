Без Зейнеб Маджурова в новия сезон на “Преди обед”

Зейнеб Маджурова няма да е водеща на магазинното предаване на Би Ти Ви от новия есенен сезон. Това съобщи самата тя в личния си профил в инстаграм. Още през май взела решението да напусне. “За мен беше твърде голямо предизвикателство да съчетавам семейните си ангажименти с динамиката на ежедневния ефир. Вярвам, че най-важното място за мен е това до децата ми”, обяснява тя. Зейнеб има три деца - Мариам на 6 г., и близначките Василиа и София, които следващия месец ще станат на 3 г.

“Телевизията остава мой професионален приоритет, но вярвам, че всяко решение трябва да се взема с мисъл за правилния момент”, добавя водещата.