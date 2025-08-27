ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Си Цзинпин с най-голямата чистка на генерали след ...

Азис и Йорданка Христова гадаят дали срещу тях има музикални таланти

Йорданка Христова

Едни от най-обичаните изпълнители ще се включат в “Пееш или лъжеш”, за да познават дали участниците в шоуто наистина имат музикален талант, или само се преструват. Йорданка Христова, Азис, Софи Маринова, братя Аргирови, Преслава, Графа, Дара, Фики, Владо Зомбори, Орлин Павлов, Михаела Маринова и Петя Буюклиева ще оценяват случващото се на сцената през новия сезон на шоуто, който започва на 28 септември, неделя, от 20 ч по Нова тв. Водещ ще е пак Димитър Рачков.

