Хърватска опера за Джон Ленън гостува в София

Творчески лагер в Боровец: събират се 60 светила в музиката

Мария Райчева

САНЯ АРМУТЛИЕВА СНИМКА: ЦВЕТАН ИГНАТОВСКИ

60 автори, изпълнители и музикални продуценти от цял свят се събират в Боровец за специален лагер, на който ще създават нови хитови парчета. Събитието Sofia Songwriting Camp вече се превърна в традиция и се прави за пета поредна година. А в него ще участват едни от най-успешните имена от Швеция, Норвегия, Великобритания, Германия, Корея, Гърция, Сърбия, Румъния и разбира се, България. Творците ще работят от 28 септември до 4 октомври в 16 студиа и със сигурност, както досега, отново ще се родят парчета, които ще се завъртят в международния ефир. Ментори на творческия лагер ще бъдат Robin Jenssen, Jin Suk Choi, южнокорейски продуцент с 68 песни №1 в Billboard, и Саня Армутлиева, която създава Sofia Songwriting Camp.

Към участниците ще имат възможност да се присъединят и още петима български автори - композитори, текстописци, аранжори. Те ще бъдат избрани след специален конкурс, в който желаещите могат да се включат с авторски демозаписи до 22 септември. Победителите ще бъдат обявени ден преди старта на творческия лагер.

