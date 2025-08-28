Криско избра ранен час за концертите си в САЩ и Канада, за да дойдат и най-малките му фенове

На 2 и 3 септември фондацията му “Слънчеви деца 2024” и футболният съюз правят благотворителна фиеста

Криско ще прави турне в САЩ и Канада през ноември. Рап звездата ще гостува зад Океана с грандиозното си шоу “Старият Криско”, по време на което изпълнява най-големите си хитове, превърнали го в любимец на публиката. Идеята да се върне към началото на кариерата си идва от неговите фенове, настояващи отново да слушат любимите си парчета. Първите два концерта с името “Старият Криско” бяха в началото на март и минаха с напълно разпродадена зала “Арена 8888 София”.

Начало на презокеанското турне ще бъде дадено на 8 ноември в Монреал, ще гостува в Лас Вегас, Сан Франциско, Сиатъл, Ню Йорк и големият финал ще е в Чикаго на 22 ноември. Концертите няма да са с възрастови ограничения, като началните часове са съобразени така, че да могат да присъстват и най-малките му фенове.

Следващата седмица пък фондацията му “Слънчеви деца 2024” заедно с Български футболен съюз организира голяма благотворителна футболна фиеста “Заедно за децата”. Самият Криско ще се включи в нея със свои изпълнения наред с още куп любими имена, сред които Графа, Дара, Тори и Пашата, Дара Екимова и т.н. А феновете на футбола ще могат лично да се запознаят с легендарни имена като Христо Стоичков и Красимир Балъков.