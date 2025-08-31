На “Шипка” 6 от асоциации с Космоса към огледални образи между минало и днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима значими автори откриват сезона със самостоятелни изложби в Съюза на българските художници на столичната улица “Шипка” № 6.

Райнис Гелов , Стойко Даскалов, Илиян Колев , Чавдар Петров ще показват своя различен свят.

Първо - на 1 септември от 18 ч, скулпторът Райнис Гелов обединява своите творби с общото наименование “Светлина”.

Той завършва ВИИИ “Николай Павлович” (сега Национална художествена академия) през 1991 г. Интересите му са насочени към изкуството на XXI век, синтезни стилове, авангардност и асоциативност с космическо измерение. Работи с разнообразни материали - стомана, бронз, камък, керамика, дърво, смола, създава графики и икони.

Скулптура на Райнис Гелов СНИМКИ: СБХ

Гелов е автор на забележителни монументални композиции в София като “Полет” (2009 г., бул. “България” и “Гоце Делчев”), паметника на д-р Стамен Григоров (2010 г., кв. “Гео Милев”), паметния знак на синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа” (2013 г., пл. “Гарибалди"). Представял е творби на международни форуми, а през 1997 г.

фондация “Арт диалог” -

Париж, включва

негови произведения

в колекцията си.

Пловдивчанинът Илиян Колев за втори път тази година представя в София изложби. Първо през юли в галерия “Средец” на Министерството на културата, а на 3 септември от 18 ч на “Шипка” 6 ще предизвика зрителите с теми, които влизат в контекста на исторически понятия, свързани с определена символика, но изпълнени със съвременни похвати в техниката. Неговите творби представят често огледални образи между минало и настояще.

Колев завършва Художествената академия през 1987-а със специалност “Стенопис”. Представял е свои изложби в “Дом Витгенщайн”, Виена, в галерия “Европа”, Париж, Кюстендил. През 2015 г. печели конкурса на СБХ за резиденция в “Сите де-з-ар”, Париж. От 2019 до 2025 г. е участник в Есенния салон в Париж. Негови творби са в частни галерии и колекционери в България, в Берлин, Мюнхен, Виена, Токио, Париж, кметството на Москва.

От 2015 г. Илиян Колев е директор и куратор на галерия “Пловдивски културен институт”.

В навечерието на 70-ия си рожден ден, който е на 14 октомври, Чавдар Петров представя картините си на “Шипка” 6. Неговата юбилейна изложба ще е на 4 септември от 18 ч.

Петров завършва живопис във Великотърновския университет през 1980 г. и отива във Видин, където

създава традиция

изложби да

се аранжират в

района на

Стамбол капия,

на понтона сред река Дунав и в крепостта “Баба Вида”.

Има десетки самостоятелни изложби в София, Видин, Пловдив, Плевен и др. Участва в представителни изложби на български художници в Сърбия, Черна гора, Румъния, Русия, Украйна, Чехия, Германия, Франция, Австрия, Южна Корея и др. Творби на Чавдар Петров са включени във фондовете на Националната галерия и почти всички галерии в страната, също и зад граница – Сърбия, Румъния, Украйна, Франция, Германия, Чехия, Русия, Австрия, Белгия, САЩ, Великобритания и др. През 2016-а получава Националната награда за живопис “Захарий Зограф”.

