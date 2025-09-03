Кой е Yungblud – гласът на младите гневни, новият Ози Озбърн

Дни преди смъртта на легендарния рокаджия 28-годишният певец му подарява сребърен кръст с диаманти и надпис: "С вечна обич"

Смъртта на Ози Озбърн отбеляза края на една от най-могъщите глави в историята на рок музиката. Но онова, което остави след себе си, не е просто тишина. Последният му концерт, последните му думи и символични жестове ясно показват, че бунтът на рок артистите никога няма да бъде заглушен. Гласът, който ще го продължи, принадлежи на 28-годишния Доминик Харисън, познат сред младите поколения като Yungblud. Не като копие, не като подражател на Ози, а като искрен наследник на духа в музиката, която твореше.

От пънк до Принца на мрака: неочаквано приятелство

Когато през 2022 г. Ози Озбърн и съпругата му Шарън се появиха в клипа на Yungblud към The Funeral, мнозина го приеха като куриоз. Но това беше първата публична проява на връзка, която вече съществува зад кадър. Двамата споделят много повече освен британския си произход – и двамата са деца на музикална индустрия, която изгражда силни и независими изпълнители.

Ози вижда в Доминик нещо познато: артист с несдържана енергия, емоционална откровеност и пренебрежение към комерсиалните рамки. Yungblud, от своя страна, винаги посочва Ози и “Блек Сабат” като фундаментални вдъхновения – не само музикално, а и от страна на болката, сцената и собствената идентичност.

С вечна обич, Дом

През юли 2025 г., малко преди историческия концерт Back to the Beginning на “Блек Сабат”, Yungblud подарява на Ози сребърен кръст с диаманти и гравирано послание: Love Always, Dom (от англ. “С вечна обич, Дом”). Видеото, направено в този момент, избухва в социалните мрежи както сред феновете на Доминик, така и сред тези на Ози.

Въпреки здравословното състояние рок легендата приема подаръка с кратките, но многозначителни думи: Бог да те благослови, мъжки. Музиката беше достатъчна.

И така започва метаморфозата - от човек, който бе олицетворение на рока в най-мрачната му форма, към артист, който го пренася в нов контекст – по-личен, по-емоционален, но също толкова мощен.

Back to the Beginning – последно сбогом

На 5 юли 2025 г. в Бирмингам “Блек Сабат” за последен път излязоха на сцена. Ози, вече явно физически ограничен от болестта си и множеството операции, пя седнал, но гласът му – уморен и суров – носи тежестта на десетилетия концерти, изпълнени с хиляди успехи.

Сред специалните гости бе и Yungblud, който изпълни Changes с група от музиканти като Nuno Bettencourt (Extreme) и Frank Bello (Anthrax). Изпълнението му е описано като “абсолютно парализиращо” от сп. “Ролинг Стоун”. Не просто кавър, а истинска изповед. Мълчанието на публиката по време на изпълнението на Доминик показва всичко – дори и домът на музиката да се променя, основите си остават.

Смъртта на една легенда

Ози Озбърн ни остави само няколко седмици след концерта. Светът скърби. Вълна от признания, спомени и сълзи заля социалните мрежи. Yungblud публикува просто, но съкрушителено послание в пост в инстаграм страницата му: Взе ни със себе си на това твое приключение - приключението, което започна всичко. Благодаря ти за всичко. Музиката никога не ще умре.

По-късно пак в инстаграм обяви, че ще включва Changes в сетлиста си завинаги – не заради маркетинг, а защото чувства песента като част от себе си.

Албумът “Идоли”

Месец преди смъртта на Ози Yungblud издаде своя четвърти албум – “Идоли” (юни 2025). В него почти няма следа от поппънк естетиката на ранните му години. Звукът е по-мрачен, по-балансиран, повлиян от “Блек Сабат”, The Cure, Oasis и Bowie. Темите и “нотките” в творчеството му са смърт, безсмислие, съмнение, спасение. След загубата на Ози албумът бива преосмислен от много фенове – като неволен саундтрак на прехода между епохите. Снимка от проекта на младия артист “Здравей, Рай, здравей”

Доминик Харисън: глътка свеж въздух

Доминик Ричард Харисън, както е цялото име на Yungblud, е британски певец, автор на песни и мулти инструменталист, роден на 5 август 1997 г. в Донкастър, Южен Йоркшир. Израснал е в семейство на музиканти. От ранна възраст проявява бунтарски дух, енергия и желание да изразява емоциите си чрез изкуство – не само музика, но и мода, театър.

Кариерата му започва стремглаво през 2018 г. с дебютното EP (музикален формат по-дълъг от сингъл, но по-къс от албум - б.а.) и албума 21st Century Liability, където скача между жанрове – пънк, поп, рап, алтернативен рок – със същата лекота, с която сменя цветове на косата си и стила си на обличане. В следващите години става глас на младите, объркани, гневни и чувствителни хора – открито говори за психично здраве, сексуална идентичност, политическа несправедливост.

Yungblud не е копие на Озбърн. Той гради своя собствена музика и свой свят – по-сантиментален, по-осъзнат, но не по-малко яростен. Неговият подход към публиката е като диалог помежду им, а не с цел спектакъл. И ако Ози бе смятан за митична фигура, обгърната от мрак и странност, Дом е гласът на цяло поколение, което не се страхува да признае, че е странно.

Ози Озбърн не просто създаде музика – той изгради история чрез нея. Но в последните си години избра да се доближи до онези, които ще останат след него, тези, които ще продължат да градят. Легендата може и да си отиде. Но ако се заслушате внимателно, гласът му продължава да ехти чрез емоциите и творчеството на Доминик Харисън.