Новата книга “Горският оркестър свири Шопен“(изд.“Фют“) запознава малките читатели с музиката на един от най-блестящите композитори и пианисти на всички времена – Фредерик Шопен. Наричали са го поетът на пианото, детето чудо, което на седемгодишна възраст вече създава собствени композиции и прави самостоятелни концерти. Натиснете бутончетата и слушайте откъси от негови известни творби, които покоряват с изтънченост и красота. Книгата е част от поредицата, посветена на велики композитори, която събужда интереса към музиката и изкуството у децата.