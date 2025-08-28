ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха движението по новия мост в "Бакърена фабри...

Времето София 26° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21186313 www.24chasa.bg

Горски оркестър свири Шопен за най-малките advertorial icon

1060

Новата книга “Горският оркестър свири Шопен“(изд.“Фют“) запознава малките читатели с музиката на един от най-блестящите композитори и пианисти на всички времена – Фредерик Шопен. Наричали са го поетът на пианото, детето чудо, което на седемгодишна възраст вече създава собствени композиции и прави самостоятелни концерти. Натиснете бутончетата и слушайте откъси от негови известни творби, които покоряват с изтънченост и красота. Книгата е част от поредицата, посветена на велики композитори, която събужда интереса към музиката и изкуството у децата.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя