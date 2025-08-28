Картина, открадната от нацистите, изчезна повторно след обява за продажба на имот в Аржентина

Картината „Портрет на дама" от Джузепе Гисанди, дълго време считан за изгубена, е изчезнала отново от имот близо до Буенос Айрес, съобщи федералният прокурор Карлос Мартинес. Имотът е бил обявен за продажба.

Картината е била окачена над диван в дома, който е бил продаван от дъщерята на високопоставен нацист, избягал от Германия след Втората световна война. По време на полицейски обиск в къщата тази седмица картината не е била открита, но са иззети две оръжия, каза прокурорът. Той уточни, че случаят се разследва като предполагаемо прикриване на контрабанда, съобщи Би Би Си.

Мебелите в имота са били пренаредени, а картината е липсвала от стената, пише Вестник „Кларин".

Има доказателства, че картината е била премахната скоро, след като медиите писаха за нея, твърди холандският журналист Петер Шутен от „Алгемеен Дагблад". Той първи разкрива повторната поява на картината.

„Сега там виси голям килим с коне и природни сцени, който изглежда покрива мястото, където преди е висяло нещо друго", посочи Шутен.

„Портрет на дама" е била част от колекцията на амстердамския търговец на изкуство Жак Гудстикер. Голяма част от колекцията е била открадната от нацистите след смъртта му. Някои произведения са открити в Германия след войната и са изложени в Амстердам като част от националната колекция.

Повече от 80 години местоположението на картината на къснобароковия италиански портретист Джузепе Гисанди е било неизвестно. Архиви от военно време показват, че тя е била във владение на Фридрих Каджиен – офицер от СС и финансов съветник на Херман Гьоринг, който се премества в Аржентина, където става успешен бизнесмен. Каджиен умира през 1979 г., но документи сочат, че е притежавал значителни активи.

През годините журналисти са опитвали да се свържат с дъщерите на Каджиен в Буенос Айрес, но без успех. Напредък е постигнат едва, след като една от дъщерите обявява къщата за продажба.

Друго откраднато произведение е флорален натюрморт от холандския художник Абрахам Миньон, което също беше забелязано в социалните мрежи на една от сестрите. След появата на снимката, тя заяви, че не знае за какво произведение става дума.

Адвокатите на наследството на Гудстикер обещават да положат всички усилия за възстановяване на картината. Снаха му, Марей фон Сахер, заяви, че семейството се стреми да върне всяко произведение от колекцията и да възстанови наследството на Жак Гудстикер.