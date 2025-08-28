ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха дясната ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика (Видео)

1268
Кадър: Archaeologia Bulgarica, фейсбук

Дясната ръка от статуя на Херакъл над човешки ръст откри екипът на проф. Вагалински при разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика, Archaeologia Bulgarica.

Сигурно е, че е точно на Херакъл, защото се вижда характерното свиване на пръстите при опирането на кривака, неизменен атрибут на този митичен герой. На това място преди няколко години екипът разкри очертания на сграда с ниша и два мраморни фрагмента – части от крак и от кривак.

Още тогава проф. Вагалински предположи, че става дума за храм на Херакъл, какъвто със сигурност е имало в Хераклея Синтика, но по обективни причини не можа веднага да продължи проучването. Сега тези причини вече не съществуват, така че се надяваме скоро да бъдат открити главата и останалите части от тялото на героя, подчертават археолозите.

Кадър: Archaeologia Bulgarica, фейсбук

