Енрике Иглесиас и Анна Курникова са в очакване на бебе №4

1960
Енрике Иглесиас и Анна Курникова Снимка: Instagram/annakournikova

Музикалната звезда Енрике Иглесиас и Анна Курникова са в очакване на бебе №4, информират световните осведомителни агенции.

Певецът и пенсионираната спортистка били "изключително щастливи", казва източник, близък до двойката, пред изданието Hola!.

Иглесиас и Курникова вече са родители на близнаците Луси и Николас, както и на Мери по прякор Маша.

Спекулациите за четвъртата бременност на Анна започнаха в началото на лятото.

Бившата тенисистка и Енрике са заедно от 24 години, а връзката им се счита за една от най-стабилните в световния шоубизнес. Двойката се запознава през 2001 г. на снимачната площадка на музикалния клип на Иглесиас към песента "Escape", и оттогава любовта им расте далеч от публичната суета, пише Дир.бг.

Енрике Иглесиас и Анна Курникова Снимка: Instagram/annakournikova

