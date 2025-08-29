Уди Алън - почти геният, с когото скандалът идва, разлюти и Украйна

Животът на самобитния режисьор и сценарист е белязан с много шумни афери - от недоказани обвинения в педофилия през брак с доведена дъщеря до участие във филмов фестивал в Москва преди дни

Думите са на Боб Хоуп - един от великите американски комици, на когото майсторът на екзистенциалната ирония се възхищава и от когото се вдъхновява. Дали е гений, или не, е спорно, макар че е разностранен талант – режисьор, сценарист, автор на скечове, киноактьор, стендъп комик, джаз кларнетист. Смешно-тъжният свят на невротичните му герои, забъркани в безкрайно сложни взаимоотношения, е безпогрешно разпознаваем и уникален. Има 24 номинации за “Оскар” и спечелени 4 статуетки, както и 136 различни награди - повече от Чарли Чаплин и Бъстър Кийтън, взети заедно.

Но е абсолютно безспорно, че роденият в Бронкс на 30 ноември 1935 г. Алън Стюард Кьонигсберг, както е оригиналното му име, привлича скандалите като магнит. Или по-скоро сам ги създава.

Последният от тях избухна само преди дни, когато почти 90-годишният Уди Алън ни в клин ни в ръкав се включи онлайн във филмовия фестивал в Москва. Събитието бе спонсорирано от руски държавни медии, държавни компании и столичното кметство. Американецът, който бе представен като един от водещите гости, участва в сесия посредством видео връзка, като разговаряше с Фьодор Бондарчук,

и е сред активните поддръжници на войната в Украйна. Той е син на режисьора на “Война и мир” Сергей Бондарчук.

Според руските медии по време на сесията Алън е заявил, че макар да няма планове да прави филм в Русия, има “само добри чувства към Москва и Санкт Петербург”. Световноизвестният сценарист и режисьор казал също, че се възхищава на руското кино.

Реакцията на Киев не закъсня. “Участието на Уди Алън в Московската международна филмова седмица е позор и обида за саможертвата на украинските актьори и режисьори, които бяха убити или ранени от руски военнопрестъпници в продължаващата им война срещу Украйна. Като участва във фестивал, който събира поддръжници и гласове на Путин, Алън избира да си затвори очите за зверствата, които Русия извършва в Украйна всеки ден в продължение на 11 години. Културата никога не трябва да се използва за омаловажаване на престъпления или да служи като инструмент за пропаганда. Ние категорично осъждаме решението на Уди Алън да благослови кървавия фестивал в Москва с обръщението си”, се казва в остро изявление на украинското Министерство на външните работи.

Войната, която той предизвика, е ужасяваща - опита да се защити холивудската знаменитост в изявление, изпратено до Си Ен Ен от неговия асистент. - Но каквото и да са направили политиците, не мисля, че прекъсването на разговорите за изкуство е добър начин да се помогне.”

Скандалът бе широко отразен в западната преса и внесе още противоречия в сложния образ на твореца, който има славата на един от най-големите особняци на американското кино. И в миналото името му често бе забърквано в скандали, но от съвсем друго естество, които нямаха нищо общо с международната политика.

Уди Алън, който не успява да завърши колеж, започва кариерата си като писател на скечове и стендъп комик, като впоследствие се насочва към киното и става един от най-плодотворните и оригинални сценаристи в Холивуд. Има 24 номинации за “Оскар” и печели три пъти наградата за оригинален сценарий. В ранните му години като режисьор работи непрекъснато в тандем с Даян Кийтън, която по онова време е неговата актриса фетиш. Именно в този период се ражда един от най-успешните му филми – “Ани Хол” (1977). Сатиричната драма носи приходи от над 38 млн. долара (над 200 млн. по днешни цени). През 1978 г. лентата печели 4 оскара, един от които е за най-добър режисьор за Алън и един за най-добра актриса за Кийтън. Следват шедьоври като “Манхатън”, “Пурпурната роза на Кайро”, “Хана и нейните сестри”, “Престъпления и провинения”.

Горе-долу по това време нова фаворитка привлича вниманието на Алън. Актрисата Миа Фароу не само играе в почти всичките му тогавашни филми,

от 1980 до 1992 г. Двамата имат един биологичен син - Ронан, и две осиновени деца - Дилън и Моузес. С Фароу в живота на знаменития творец навлизат и проблемите с правосъдието и медийните скандали, които не затихват години наред.

Отношенията с Миа се разпадат, след като става ясно, че Алън е започнал тайна връзка с нейната дъщеря Сун-И Превин, осиновена в Корея заедно с предишния ѝ партньор - композитора Андре Превин. Възрастовата разлика между влюбените е 35 години. Пет години след разкриването на аферата им те се женят и вече са брачна двойка почти 3 десетилетия.

Миа Фароу е бясна заради изневярата, започнала под носа ѝ. Тя не само прави възможното всички да научат за забежките на интимния ѝ приятел с доведената му дъщеря, но няколко месеца по-късно обвинява Алън, че е злоупотребил сексуално със собственото им осиновено дете - 7-годишната по онова време Дилън.

Започналото разследване обаче не намира доказателства за срамното деяние, а осиновителят категорично и последователно отрича. В крайна сметка случаят завършва без съдебни последици за режисьора, но остава завинаги в биографията му. Дори и като пораснала жена, Дилън не се отказва от твърдението, че Алън ѝ е посягал, когато е била дете, но мнозина смятат, че всичко това е плод на промиването на мозъка, на което е била подложена от Миа Фароу. Тази история обаче преследва твореца почти до наши дни. През 2021 г. HBO дори пуска 4-сериен документален филм “Алън срещу Фароу”, където също се разказва подробно за обвиненията срещу него.

През последните 20 години Уди Алън прави още няколко запомнящи се филма като “Вики, Кристина, Барселона”, “Полунощ в Париж”, “Син жасмин”, “Един дъждовен ден в Ню Йорк”. Той е известен със своята пословична работоспособност и с това, че

в продължение на повече от половин век. Този принцип обаче вероятно е причината сред безспорните му постижения да се промъкват и някои доста компромисни заглавия.

Независимо от напредналата си възраст Уди Алън продължава активно да работи и до днес. Той предпочита да пише сценариите си на пишеща машина и да отбягва компютрите, не е изпратил нито един имейл през живота си и не е гледал нито един свой филм след завършването му. В продължение на години всеки понеделник вечер свири на кларинет в бар в Манхатън. Също като героите си е пълен със страхове, сред които ужас от паяци и други насекоми, от бактерии, от слънчева светлина, тълпи от хора, височини и от смъртта.