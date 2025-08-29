Празнува анестезиологът чл.-кор. проф. д-р Николай Петров

Рожден ден празнува днес анестезиологът чл.-кор. проф. д-р Николай Петров, дмн, ръководител на Катедрата по анестезиология, реанимация и интензивно лечение на ВМА, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”.

Като типична Дева е човек на правилата. И може би единственият ловец... без пушка, защото не може да си представи да я използва. С професионално самочувствие и човешко смирение казва, че когато съдим за хората, най-важният критерий е “По делата ще ги познаете”.

По делата ви оценяваме, професоре, и ви пожелаваме да сте все такъв, какъвто сте! Бъдете здрав!