Пълен жребий за Шампионската лига

Деян Донков: Лъжите на измислени сайтове за мен и Анна засилват връзката ни

Анна Кошко влиза в образа на Мерилин Монро в новото представление, което Деян Донков режисира. СНИМКА: ГЕОРГИ ТОДОРОВ

Актьорът отпразнува рождения си ден на село с най-близките си в очакване на премиера

Деян Донков отпразнува 51-ия си рожден ден на 27 август в Стакевци, далеч от градската шумотевица, обграден от най-близките си и скъпи хора.

Селцето е на близо час път от родния му Видин и не за първи път става домакин на празник на актьора. От двора на къща там той благодари на всички, които са го поздравили, но и на онези, които от известно време се опитват да хвърлят сянка върху новия роман в живота му.

“Днес имам рожден ден! Благодаря ви за хубавите пожелания. Благодаря и на тези, които не ми пожелават хубави неща, ами клеветят и лъжат по измислени сайтове, в частност с мен и Анна Кошко. Така ставаме по-сплотени и връзката ни става по-силна!”, ясно заяви актьорът в инстаграм профила си.

Донков очаква новия театрален сезон в Народния театър. В самото му начало - още на 16 септември, публиката може да види общата постановка с любимата му Анна - “Последният час на Мерилин Монро”. Деян Донков я режисира и участва, а Кошко изпълнява главната роля.

“Ще бъде интересно”, обещава Донков.

Анна Кошко влиза в образа на Мерилин Монро в новото представление, което Деян Донков режисира.

