Юлиан Костов разсмива Сашо Кадиев от сцена в Лондон

Актьорът и тв водещ Александър Кадиев от няколко дни е в английската столица със съпругата си Ивелина Чоева. Двамата не пропуснаха шанса да гледат на живо единствения българин в главна роля в спектакъл в Националния театър в Лондон.

“Юлиан Костов, който играе на “Уест Енд”, се справя божествено”, разказа Кадиев във видео, което пусна в инстаграм веднага след постановката. Казва за колегата си, че не е театрален актьор, а играе така, сякаш има 20 години практика. “Така ни разсмива той, а пиесата е брутално истинска - за семейството, за живота, за любовта, предателствата. Семейна история, в която той прави комедията до голяма степен”, обясни Кадиев.

Костов представя в Лондон “Докато звездите не залязат” - пиеса, написана от Бет Стийл. Действието се развива в горещ летен ден по време на сватбата на героя му Марек с любимата му Силвия (играе я актрисата Шинийд Матюс) в Източен Мидландс, Англия. Сред другите големи успехи на актьора, който е и близък приятел на Мария Бакалова, е участието му в хитовия сериал на НВО “Белият лотос”.

