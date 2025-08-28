Венецуелският тенор Рейналдо Дроз пее в бляскавата гала на оперния фестивал в Банско

16-ото издание на “Банско опера фест” започва тази вечер със спектакъла “Аладин” (на снимката). Сцената, на която върви тридневното събитие, е издигната в центъра на града. Тази вечер е посветена на “Риголето” от Джузепе Верди, а във финалната вечер публиката ще види бляскава оперна гала с участието на италианския тенор Уго Таркуини, венецуелския тенор Рейналдо Дроз, както и водещи български оперни солисти.