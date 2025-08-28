Започна първата от двете гала вечери на площад "Св. Ал. Невски" с участието на Соня Йончева (Снимки)

С увертюра от операта на Верди "Силата на съдбата" преди малко на площад Св.Ал. Невски започна първият от двата гала концерта, организирани от продуцентската компания на Соня Йончева. В него участват тя и големият италиански тенор Виторио Григоло под съпровода на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров.

Утре на същото място Соня Йончева ще пее в компанията на Пласидо Доминго и Хосе Карерас, който присъства сред публиката и тази вечер. Концертът включва обичани песни и арии: увертюра за оркестър из операта "Силата на съдбата" от Джузепе Верди, ария за сопран (Йончева) Pace, pace, mio Dio от същата опера, ария за тенор (Григоло) La donna è mobile от "Риголето" на Верди, компилация от дуети за тенор и сопран (Григоло и Йончева) Parigi, o cara и Brindisi от „Травиата" на Верди, интермецо за оркестър от "МанонЛеско" на Пучини, ария за тенор E lucevan le stelle и за сопрано Vissi d'arte и дует за сопрано и тенор Mario! Mario! Mario! от "Тоска" на Пучини.

След антракта ще звучат Parla piu piano от „Кръстникът" по музика на Нино Рота, песен за тенор (Григоло) Perdere l'amore от Масимо Раниери, песен за сопран (Йончева) Paroles, paroles (в дует с гост-актьор) от Джани Ферио, дует за тенор и сопран (Григоло и Йончева) Nella Fantasia из филма „Мисията" по музика от Енио Мориконе, изпълнение за оркестър Chi Mai из филма "Магдалена" по музика на Мориконе, песен за тенор (Григоло) Caruso от Лучо Дала, песен за сопрано (Йончева) Your Love из филма "Имало едно време на Запад" по музика на Дулче Понтес и Енио Мориконе, дует за тенор и сопрано (Григоло и Йончева) Quando, quando, quando от Тони Ренис.

Предвидени са и три биса – The Shadow of Your Smile, посветена на Франк Синатра, La vie en rose, посветена на Едит Пиаф, и O sole mio.

Виторио Григоло е един от най-изявените тенори в света в момента. Той е бил най-младият певец, допуснат да пее на премиера в Миланската Скала, когато е едва на 23 години. Излиза за първи път на оперна сцена на 13-годишна възраст, и то не в какво да е а в спектакъл на Тоска, в който главните роли се изпълняват от Лучано Павароти и Райна Кабаиванска, а диригент е Даниел Орен. Григоло пее малката песен пастирчето в тази постановка. Виторио Григоло е и много изявен концертен изпълнител. Наскоро пя на открита сбена в Париж пред 800-хилядна публика пак със Соня Йончева.