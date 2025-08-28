ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великите Хосе Карерас и Пласидо Доминго гледат от първия ред Соня Йончева на концерта в София (Галерия)

2588
Хосе Карерас (вдясно) седна на първия ред на концерта на Соня Йончева. Снимка Румяна Тонева

Легендарните тенори Хосе Карерас и Пласидо Доминго аплодираха от първия ред Соня Йончева в София. С увертюра от операта на Верди "Силата на съдбата" на площад "Св.Ал. Невски" започна първият от двата гала концерта, организирани от продуцентската компания на Йончева. В него участват тя и големият италиански тенор Виторио Григоло под съпровода на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров.

Соня Йончева на сцената. Снимка Румяна Тонева
Соня Йончева на сцената. Снимка Румяна Тонева

Утре на същото място Соня Йончева ще пее в компанията на великите Пласидо Доминго и Хосе Карерас.

Музикалното събитие е сред най-значимите у нас през годината. 

Виторио Григоло. Снимка Румяна Тонева
Виторио Григоло. Снимка Румяна Тонева
Йончева омагьоса зрителите в София. Снимка Румяна Тонева
Йончева омагьоса зрителите в София. Снимка Румяна Тонева
Президентът Петър Стоянов също бе в публиката. Снимка: Румяна Тонева
Президентът Петър Стоянов също бе в публиката. Снимка: Румяна Тонева
Майката на Соня Йончева (в оранжево) идва на концерта на дъщеря си. Снимка: Румяна Тонева
Майката на Соня Йончева (в оранжево) идва на концерта на дъщеря си. Снимка: Румяна Тонева
Актьорите Марта Вачкова и Владо Пенев на концерта. Снимка: Румяна Тонева
Актьорите Марта Вачкова и Владо Пенев на концерта. Снимка: Румяна Тонева
Писателят Георги Господинов също не пропусна голямото музикално събитие. Снимка: Румяна Тонева
Писателят Георги Господинов също не пропусна голямото музикално събитие. Снимка: Румяна Тонева

Йончева обра овациите от сцената. Снимка: Румяна Тонева
Йончева обра овациите от сцената. Снимка: Румяна Тонева
Зрителите бяха облечени стилно. Снимка: Румяна Тонева
Зрителите бяха облечени стилно. Снимка: Румяна Тонева
Културният елит се събра на събитието. Снимка: Румяна Тонева
Културният елит се събра на събитието. Снимка: Румяна Тонева
Публиката изпълни площада. Снимка: Румяна Тонева
Публиката изпълни площада. Снимка: Румяна Тонева
Йончева и Гриноло очароваха публиката. Снимка: Румяна Тонева
Йончева и Гриноло очароваха публиката. Снимка: Румяна Тонева

