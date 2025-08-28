Великите Хосе Карерас и Пласидо Доминго гледат от първия ред Соня Йончева на концерта в София (Галерия)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарните тенори Хосе Карерас и Пласидо Доминго аплодираха от първия ред Соня Йончева в София. С увертюра от операта на Верди "Силата на съдбата" на площад "Св.Ал. Невски" започна първият от двата гала концерта, организирани от продуцентската компания на Йончева. В него участват тя и големият италиански тенор Виторио Григоло под съпровода на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров. Соня Йончева на сцената. Снимка Румяна Тонева

Утре на същото място Соня Йончева ще пее в компанията на великите Пласидо Доминго и Хосе Карерас.

Музикалното събитие е сред най-значимите у нас през годината. Виторио Григоло. Снимка Румяна Тонева Йончева омагьоса зрителите в София. Снимка Румяна Тонева Президентът Петър Стоянов също бе в публиката. Снимка: Румяна Тонева Майката на Соня Йончева (в оранжево) идва на концерта на дъщеря си. Снимка: Румяна Тонева Актьорите Марта Вачкова и Владо Пенев на концерта. Снимка: Румяна Тонева Писателят Георги Господинов също не пропусна голямото музикално събитие. Снимка: Румяна Тонева