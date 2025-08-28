Великите Хосе Карерас и Пласидо Доминго гледат от първия ред Соня Йончева на концерта в София (Галерия)

Легендарните тенори Хосе Карерас и Пласидо Доминго аплодираха от първия ред Соня Йончева в София. С увертюра от операта на Верди "Силата на съдбата" на площад "Св.Ал. Невски" започна първият от двата гала концерта, организирани от продуцентската компания на Йончева. В него участват тя и големият италиански тенор Виторио Григоло под съпровода на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров.
Утре на същото място Соня Йончева ще пее в компанията на великите Пласидо Доминго и Хосе Карерас.
Музикалното събитие е сред най-значимите у нас през годината.