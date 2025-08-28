Соня Йончева обяви Виторио Григоло за „българина Виктор Григоров"

Голямата българска певица Соня Йончева се пошегува пред публиката на първия от двата гала концерта тази вечер на площад „Св. Александър Невски", че нейният знаменит колега – италианския тенор Виторио Григоло е българин и се казва Виктор Григоров. Това стана към края на двучасовия концерт и бе посрещнато с бурни аплодисменти от станалата на крака публика, след като певецът се опита да каже няколко думи на български.

Повечето изпълнения на двамата в съпровод на Софийската филхармония с диригент Найден Андреев бяха изпращани с дълги аплодисменти. Програмата, чиято първа част бе съставена от известни арии, дуети и сцени от класически опери, продължи след кратък антракт с популярни мелодии от италиански композитори – Енио Мориконе, Лучо Дала, Масимо Раниери и други, и завърши с евъргрийни.

Сред публиката за кратко бяха и Хосе Карерас и Пласидо Доминго, които са пристигнали в София за втория гала концерт, който е в петък на същото място.

Тяхното гостуване както и това на Виторио Григоло е организирано от продуцентската компания на Соня Йончева в годината, в която се честват 35 години от първия концерт на тримата големи тенори – Лучано Павароти, Пласидо Доминго и Хосе Карерас, и 90-годишнината от рождението на Лучано Павароти.

Соня Йончева сподели наскоро, че възнамерява да направи гала концертите на площада постоянно събитие, което да се провежда през август. Първият такъв концерт бе с нейно и на Пласидо Доминго участие през август 2021 г.