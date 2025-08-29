ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ ще облага с мита и евтини пратки под 800 долар...

Фенове на Тейлър Суифт отпразнуваха годежа й с Травис Келси в Ню Йорк

Тейлър Суифт и нейният приятел Травис Келси Снимка: Twitter/@spotify_swift

Феновете на Тейлър Суифт отпразнуваха новината за годежа ѝ със звездата от американския футбол Травис Келси. Специалното тържество се проведе в тематичен бар, посветен изцяло на шампанското, в сърцето на Манхатън.

Заведението бе украсено по уникален начин, а атмосферата беше подсилена с някои от най-големите хитове на Суифт, които звучаха през цялата вечер. Присъстващите фенове вдигаха наздравици за щастливото събитие, а персоналът сподели, че също е избухнал в радост, когато новината за годежа обиколи света.

Гостите позираха за снимки в гигантска чаша за шампанско, превърнала се в основна атракция на вечерта. Някои от тях дори заявиха, че имат повод за двоен празник – един път като фенове на певицата и втори – като хора, които наскоро са се сгодили, съобщава Нова тв.

„Бях толкова развълнувана. Аз също съм сгодена в момента. И казвах на годеника си: „Наистина се надявам Тейлър скоро да се сгоди, за да можем да сме сгодени едновременно", защото това е наистина забавно. Получих 10 съобщения в първите 5 минути от обявяването на новината", коментира Изабела Анастасио, почитателка на Тейлър Суифт.

Тейлър Суифт и нейният приятел Травис Келси Снимка: Twitter/@spotify_swift

