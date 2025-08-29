ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разкриха две раннохристиянски гробници на Перперикон

Разкриха две раннохристиянски гробници на Перперикон

Ненко Станев

[email protected]

2072
Археологът д-р Николай Бояджиев описва покривните плочи на единия от новооткритите саркофази.

Две раннохристиянски гробници във формата на каменни саркофази бяха разкрити при археологическите разкопки на Перперикон, съобщи ръководителят им проф. Николай Овчаров.

С новото откритие броят на фиксираните каменни гробници и погребения от V–VI век вече надхвърля 20. Археолозите се натъкнаха на раннохристиянския некропол при разкопаването на Южния квартал на Перперикон. Гробниците са на дълбочина почти 2 метра и в момента се разчистват и документират графично. Отварянето на саркофазите ще започне в събота сутрин.

В непосредствена близост до единия от двата новоразкрити саркофази археолозите са открили и фрагмент от изящна късноантична керамична лампа, украсена с християнски кръстове.

