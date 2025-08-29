Разкриха две раннохристиянски гробници на Перперикон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две раннохристиянски гробници във формата на каменни саркофази бяха разкрити при археологическите разкопки на Перперикон, съобщи ръководителят им проф. Николай Овчаров.

С новото откритие броят на фиксираните каменни гробници и погребения от V–VI век вече надхвърля 20. Археолозите се натъкнаха на раннохристиянския некропол при разкопаването на Южния квартал на Перперикон. Гробниците са на дълбочина почти 2 метра и в момента се разчистват и документират графично. Отварянето на саркофазите ще започне в събота сутрин.

В непосредствена близост до единия от двата новоразкрити саркофази археолозите са открили и фрагмент от изящна късноантична керамична лампа, украсена с християнски кръстове.