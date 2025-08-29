Историята на българката, която чрез музикалния си талант преодолява социалните и културни различия с Америка

Нейното общо минало с музиката започнало случайно. Днес тя е завършен музикант и един от професионалистите, с които големите имена в бранша споделят сцената.

Ива Райкова завършва образованието си в САЩ, където и до днес е активен изпълнител, с който популярни имена споделят сцената си, а също и силно инициативен млад човек. Участва в развитието на американската музикалната култура, посредством преподавателска дейност и организиране на фестивали.

Създател е на обучителни програми по музика за деца с различни социални принадлежности. „Музиката предава чувства, които често не могат да се изразят с думи, и свързва хората през култури, поколения и различни преживявания“, споделя талантливата българка, чиято история от първо лице, попълва следващите редове:

- Кога и как открихте, че искате да се занимавате с музика?

- Моята музикална история започна почти случайно. Родителите ми не са музиканти, но на 4-годишна възраст беше открито, че притежавам съвършен слух, което бе предпоставката, подтикнала ме да започна да свиря на пиано. Няколко години по-късно започнах да изучавам виола в Националното музикално училище в София, където се влюбих в дълбокия и богат звук на инструмента. Обучението там и израстването сред връстници със същата страст утвърдиха желанието ми да стана професионален музикант и да използвам музиката като креативен и изразителен изход. У дома винаги слушахме класическа музика, което естествено формира вкуса и любовта ми към този жанр. Тези ранни преживявания положиха основата на страстта ми към музиката и изпълнителството през целия живот.

- Как продължи развитието ви в тази сфера?

- След гимназията пристигнах в Съединените щати, за да продължа обучението си, без да очаквам културния шок. Да се справя със самотата, липсата на семейството и приятелите си и да се адаптирам към културните различия беше голямо предизвикателство. Приобщих се към новата среда, но в началото човек се фокусира върху разликите. Сега, след 16 години, започвам да виждам и приликите. Живеем в свят, който е много свързан чрез медиите, което много помага да се намали усещането за отчуждение. Завърших магистратура в Southern Methodist University, както и бакалавърска степен и Artist Diploma в Texas Christian University, като учих при изключителни педагози, които оформиха както музикалността ми, така и личността ми. Един от най-вдъхновяващите фигури в живота ми е виолистът Миша Галганов, с когото учих в Texas Christian University. Неговото наставничество ми помогна да открия какъв музикант искам да стана — такъв, който свири с цел, търси съвършенство в изкуството и обучението, и интерпретира музиката с въображение, като същевременно се свързва искрено с публиката.

- След като припознавате това изкуство, как решихте да се насочите към преподаването му?

- По време на обучението си се включих в B Sharp Youth Music, програма, посветена на социалните промени чрез музика. Там открих страстта си към преподаването на деца и споделянето на любовта ми към музиката. Този опит ме доведе до създаването на програма за струнни инструменти за ученици от началното училище в Valor Education в Остин, а сега разработвам нова програма в West Dallas STEM School, която предоставя достъп до висококачествено музикално образование за ученици от недостатъчно обслужвани общности.

- Вярвате ли, че класическата музика има бъдеще пред младото поколение?

- Да, вярвам. С правилното образование, излагане на музика и вдъхновение младите хора могат да развият дълбоко уважение и любов към класическата музика. Програми в училищата и младежки оркестри играят ключова роля за изграждане както на умения, така и на страст. Освен това, концерти извън концертните зали, обучение за по-дълбоко слушане и насърчаване на креативното мислене могат да помогнат за връщането на младата публика в концертните зали, гарантирайки, че класическата музика ще продължи да процъфтява и за бъдещите поколения.

- Разкажете за някои от най-вдъхновяващите си участия.

- Като изпълнител редовно свиря с оркестри като Plano Symphony Orchestra, Irving Symphony Orchestra, Las Colinas Symphony Orchestra и East Texas Symphony Orchestra. Също така съм участвал в престижни фестивали, включително Music in the Mountains, Brevard Music Center, Castleton Festival, AIMS Graz и Ohio Light Opera. Особено значим момент беше изпълнението на Mozart’s Sinfonia Concertante като солист заедно с цигуларя Tim Angel с Mansfield Philharmonic Orchestra. Други незабравими изпълнения включват споделянето на сцената с Michael Bublé на неговото Higher Tour, което остава едно от най-забавните и вълнуващи концерти, на които някога съм свирил — енергията на публиката и празничната атмосфера създадоха незабравимо преживяване; изпълнението на Garrick Ohlsson, свирещ Дебюси на Open Stage в Brevard Music Center под лунната светлина; както и свиренето на Шеста симфония на Чайковски под диригенството на Фабио Луизи на Castleton Festival. Работата с Гарик Олсън, Дейвид Ким, Бранфорд Марсалис и диригенти като Фабио Луизи ми показа различни подходи към музиката и професионализъм на високо ниво. Също така с голямо удоволствие свирих в турнетата на Сара Брайтмън, The Eagles и Trans-Siberian Orchestra, които бяха наистина променящи живота ми преживявания. Американската публика е много разнообразна, варирайки от отдадените класически ентусиасти до хора, които посещават концертите за преживяването. Въпреки че класическата музика преминава през по-трудни времена в сравнение с предишни години, все още има много поддръжници и пълни концертни зали, което ме прави оптимистично настроена за бъдещето. Достъпът до музикално образование в държавните училища е много добър, което създава уважение към професионалните музиканти и подготвя образована и заинтересована бъдеща публика.

- Какви са предпочитанията на музикалния ви вкус?

- Сред композиторите, към които имам особена привързаност, са Йоханес Брамс и Дмитрий Шостакович. Особено обичам и двете сонати за виола на Брамс, които предизвикват изпълнителя да съчетае техническо майсторство с дълбока експресивност. Сонатата за виола на Шостакович, последното му произведение, остави дълбок отпечатък върху мен, когато я изпълних; нейната интензивност, емоционална дълбочина и скритата история продължават да ме вдъхновяват в интерпретацията. И двамата композитори силно влияят на начина, по който се отнасям към музиката - стремейки се да предам не само нотите, но и богатата емоционална и разказвателна същност зад тях.

- В какви музикални инициативи и събития участвате?

- През последните пет години съм силно ангажирана с Heifetz International Music Institute, където в момента съм част от ръководния екип като Program Coordinator на Junior Division. В тази роля помагам да се идентифицират талантливи млади музиканти от цял свят и създавам среда, в която те могат да се свързват и развиват по време на шестседмичната лятна сесия на Института в Staunton, Virginia.

- Какво означава „успех“ в музиката за Вас?

- Когато бях по-млада, мислех, че успехът е да спечелиш конкретна работа или конкурс. С времето осъзнах, че е по-сложно - можеш да имаш „перфектната работа“ и да не си щастлив. Днес успехът за мен е личностно развитие, вдъхновение на другите чрез музика и радост от изпълненията и преподаването. Това е също така да допринасяш значимо за музикалната общност на високо ниво и с високи професионални стандарти, като оставаш верен на своя артистичен замисъл.

- Къде се виждате след 10 години?

- След 10 години се виждам да продължавам да балансирам между изпълнения, преподаване и лидерство в музиката. Надявам се да продължа да вдъхновявам младите музиканти, да развивам образователни програми и да участвам в значими сценични сътрудничества. Докато изпълненията винаги ще са централна част от живота ми, искам също така да задълбоча приноса си към музикалното образование и наставничество, помагайки за формирането на следващото поколение музиканти.

- Какви послания изведе у вас опита от професионалния ви път?

- Аз възприемам кариерата си като дълъг път, по който вървя — понякога неравен, понякога гладък. По пътя срещнах вдъхновяващи хора и преживях ситуации, които ме оформиха като личност. Пътуването ми е изпълнено с предизвикателства, изненади и неочаквани обрати. През 16-те години, прекарани в района на Далас - Форт Уърт, научих колко важна е силната мрежа от приятели, колеги и наставници. Също така осъзнах, че успехът като музикант не изисква да избираш само един кариерен път. Обичам да балансирам между изпълнение, преподаване и лидерство, и съм установила, че със страст, креативност и упорит труд много врати се отварят по пътя.

- Ако трябва да опишете музиката с една дума, коя би била тя?

- Бих описала музиката с думата „емоция“. Тя предава чувства, които често не могат да се изразят с думи, и свързва хората през култури, поколения и различни преживявания.