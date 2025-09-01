Новото кино в Марково Тепе ще е домът на първия IMAX® with Laser в България – лазерна прожекция от ново поколение, кристално ясна и реалистична картина, както и многоканална IMAX Immersive озвучителна система. Зрителите ще могат да се насладят на най-поглъщащото филмово изживяване в света, когато новата зала отвори врати в края на годината.

Технологията IMAX with Laser се отличава със своята 4К лазерна прожекционна система, включваща нов оптичен модул и патентовани технологии на IMAX, които осигуряват кристално ясна картина, по-висока резолюция, по-дълбок контраст, както и най-ярките и реалистични цветове, виждани някога на екран. Новото изживяване включва и последно поколение IMAX прецизен звук, предоставящ по-голям динамичен обхват и кристална яснота за напълно завладяващо аудио изживяване.

“С откриването на първия IMAX with Laser в България правим огромна крачка напред в киноизживяването,” каза Божидар Илиев, главен изпълнителен директор на Cineland. “Това не е просто нова зала – това е нова ера за кинофеновете в Пловдив и цялата страна.”

“С нетърпение очакваме да разширим присъствието си в партньорство със Cineland, като откриваме втора локация в България,” каза Джон Шрейнър, старши вицепрезидент на “Развитие на киносалони, ЕМЕА” в IMAX. “Скоро зрителите в района на Пловдив ще могат да се насладят на кристално ясната картина и завладяващия звук на IMAX, при отварянето на киното през месец ноември – точно нармеме за вълнуващите премиери до края на годината: “Злосторница: Част 2”, “Зоотрополис 2” и “Аватар: Огън и пепел”.

Foyer up

Благодарение на IMAX with Laser зрителите в Cinеland Markovo Tepe скоро ще изживеят:

Кристално ясна IMAX лазерна прожекция – По-висока резолюция, по-ярка картина, по-дълбок контраст и най-широкият цветови спектър, достъпен на режисьорите, за възможно най-реалистична визия.

– По-висока резолюция, по-ярка картина, по-дълбок контраст и най-широкият цветови спектър, достъпен на режисьорите, за възможно най-реалистична визия. IMAX звук с прецизност от ново поколение – Патентованата звукова технология осигурява удивителна яснота и дълбочина, в допълнение с перфектно настроен звук и равномерно разпределено аудио във всяка точка на залата.

– Патентованата звукова технология осигурява удивителна яснота и дълбочина, в допълнение с перфектно настроен звук и равномерно разпределено аудио във всяка точка на залата. IMAX дизайн, замислен за обгръщане на зрителя, благодарение на специално проектиран киносалон с амфитеатрално разположение на седалките за отлична видимост от всяко място, както и екран, оптимизиран за най-поглъщащия образ.

“Злосторница: Част 2” ще бъде дигитално ремастериран за новата система чрез патентованата технология IMAX DMR ® (Digital Re-mastering), за да се възползва от увеличена яркост, контраст, цвят и други характеристики. Процесът подобрява картината кадър по кадър и преработва звука, за да пренесе публиката отвъд седалките, в света на филма.

IMAX ® with laser - върховното кино изживяване!

За Cineland

Cineland стопанисва 8 киносалона в България, включително IMAX зала в Grand Mall, Варна.

След успеха на наскоро открития IMAX във Варна, Cineland с вълнение обявава плановете си да увеличи присъствието на IMAX в България, като сключи споразумение с IMAX Corp., за да представи на българската публика първия IMAX with Laser.

С откриването на този девети кинокомплекс в протфолиото на Cineland, веригата разширява присъствието си във втория по големина български град. Кинокомплексът ще бъде напълно обновен и ще предложи на зрителите модерно кино с кресла тип “реклайнер” и множество допълнителни удобства за посетителите. IMAX в Mall Markovo Tepe ще бъде най-големият кино екран изграждан някога в Пловдив.

За IMAX Corporation

IMAX, иноватор в развлекателните технологии, съчетава собствен софтуер, архитектура и оборудване, за да създаде изживявания, които ви отвеждат отвъд границите на седалката в свят, който никога не сте си представяли. Водещи режисьори и студиа използват IMAX системите, за да се свържат с публиката по необикновен начин, правейки мрежата на IMAX една от най-важните и успешни платформи за разпространение на филми по света.

IMAX има главни офиси в Ню Йорк, Торонто и Лос Анджелис, с допълнителни офиси в Лондон, Дъблин, Токио и Шанхай. Към 30 юни 2025 г. са оперирали 1,821 IMAX системи (1,750 търговски мултикомплекса, 11 търговски дестинации, 60 институционални) в 89 държави и територии. Акциите на IMAX China Holding, Inc., дъщерно дружество на IMAX Corporation, се търгуват на Хонконгската фондова борса под код “1970”.

IMAX ®, IMAX 3D ®, Experience It In IMAX ®, The IMAX Experience ®, DMR ®, Filmed For IMAX ®, IMAX LIVE ™, IMAX Enhanced ® и IMAX StreamSmart ™ са търговски марки и имена на IMAX Corporation или нейни дъщерни дружества, регистрирани или защитени съгласно законите на различни юрисдикции. За повече информация, посетете www.imax.com. Можете също да се свържете с IMAX в Instagram (www.instagram.com/imax), Facebook (www.facebook.com/imax), LinkedIn (www.linkedin.com/company/imax), X (www.twitter.com/imax), и YouTube (www.youtube.com/imaxmovies).