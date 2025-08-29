Принц Уилям отказал да се види с брат си Хари

Принц Уилям е отказал среща с брат си Хари, който се очаква да пристигне във Великобритания за третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II. Очаква се обаче крал Чарлз III да се срещне с малкия си син, пише "Дейли мейл", позовавайки се на свои източници.

40-годишният Хари се очаква да пристигне на Острова на 8 септември. Той ще подкрепи благотворително събитие на организацията WellChild, на която е дългогодишен патрон.

Хари и семейството му се преместиха в Щатите през 2020 година. Двамата със съпругата му Меган Маркъл се отказаха от кралските си задължения и заживяха в Калифорния. Тогава настъпи и разривът между принца и семейството му, след като двамата с Меган дадоха интервю за тв водещата Опра Уинфри, в което разказват подробности за живота си във Великобритания.

Според източници на "Мейл" обаче сега и крал Чарлз и принц Хари са решени на помирение.

"И двете страни знаят, че големите семейни проблеми не са решени, но това е напът да се случи със срещата между Хари и Чарлз. За първи път от много време изглежда сякаш е възможно да има помирение".

Очаква се двамата да се видят лице в лице на неофициална среща. Запознати обаче твърдят, че принц Уилям е отказал да се види лично с брат си.

Съпругата на Хари Меган ще остане в Калифорния с двете им деца Арчи и Лилибет. За последно крал Чарлз III видя внуците си през 2022 г., когато Хари и Меган бяха в страната за платинения юбилей на кралицата.

Това е и първата визита на Хари във Великобритания, откакто държавата отказа да плаща за лична охрана на него и семейството му. Решение, което той оспорваше в съда.

През миналия месец пиарката на принц Хари беше забелязана в Лондон на среща с пиарите на крал Чарлз. Не е ясно коя от двете страни е инициирала помирението. През май тази година Хари заяви, че би се радвал на помирение предвид диагнозата на баща му. Кралят се лекува от рак на простатата.

Според източници на "Мирър" принц Уилям смята, че брат му предпочитал публичността пред това да решат проблемите си лично и затова заявил, че не иска отново да влиза в заглавията на вестниците със среща между тях. Уилям не вярвал, че Хари и Меган могат да запазят нещо в тайна.

През 2020 Хари и Меган се отказаха от кралските си задължения с мотива, че искат повече лично пространство. След това обаче последваха поредица от обвинения към монархията, като Меган обяви, че е получавала расистки коментари от членове на кралското семейство и дори е обмисляла самоубийство.