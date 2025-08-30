Коя е Моника - жената в розов костюм до Тръмп, която накара Путин да се усмихва

Шефката на протокола на САЩ е сред най-доверените сътрудници на американския президент - той продължи да ѝ вярва дори когато Колумбийският университет я обвини в плагиатство

От Ричард Никсън до Доналд Тръмп - мечтата на Моника Кроули винаги е била да работи за президенти, на които се възхищава.

Това е жената, която успя да очарова руския президент Владимир Путин при срещата му с американския му колега в Анкъридж, която очерта стъпки към спирането на кръвопролитията в Украйна. На снимки от края на държавната визита може да се види как

Моника Кроули изпраща руския лидер към самолета,

а той ѝ се усмихва приятелски. Същата дама приветства един по един и лидерите на Запада, които няколко дни след събитията в Аляска бяха във Вашингтон, за да подкрепят украинския държавен глава Володимир Зеленски на срещата му с Тръмп.

Зад деликатния дипломатически спектакъл, който видяхме и в двете исторически срещи, стоят в голяма степен усилията на шефката на протокола на САЩ. Въпреки че Тръмп обра лаврите, ако Кроули я нямаше, те може би никога нямаше да станат реалност. 57-годишната Моника може и да няма голяма власт в Белия дом, но от нея зависят тънкостите при организацията на програмата и формалностите при провеждането на най-важните дипломатически срещи. Кроули е човекът, на чиито рамене лежи тежката отговорност САЩ да бъдат представени по най-гостоприемния възможен начин и да се избегнат случайни обиди към гостуващите висши държавни лица.

Моника най-вероятно е церемониалмайсторката на впечатляващата хореография при срещата на лидерите на САЩ и Русия в Аляска на 15 август. Тогава пред очите на любопитните зрители от целия свят се разкри филмовата сцена, в която видяхме правителствените самолети на Путин и Тръмп да кацат почти едновременно един срещу друг. Двамата държавници слязоха в един и същи момент и се ръкуваха, докато над главите им профуча с оглушителен тропот ескадрила от най-новите изтребители в американската армия.

Моника Кроули оглавява протокола на САЩ от сравнително скоро. Тя беше гласувана по предложение на Тръмп от Сената едва през май и от нея се очаква да организира поредица от изключително важни за имиджа на републиканската администрация събития. Те включват празненствата по случай тривековния юбилей от основаването на Щатите през 2026 г., световното първенство по футбол, на което те ще са домакин същата година, и летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г. На всичкото отгоре Кроули заема и позициите на посланик и асистент държавен секретар на САЩ.

СНИМКА: Инстаграм/@monicacrowley_

Тя определя отговорностите си като работата на живота ѝ

Приема я като невероятна благословия, която ѝ дава възможността да бъде част от “златния век” на Америка.

“Голяма чест е да служа като шеф на протокола на САЩ. Благодаря на най-великия президент в историята Доналд Тръмп за това, че вярва в мен и че ми даде възможност да се закълна в Овалния кабинет. Да започваме!”, похвали се Кроули, след като беше назначена.

Родена е на 19 септември 1968 г. във военната база Форт Хуачука в щата Аризона, близо до границата с Мексико. Израства обаче в малкото градче Уорън, което е предградие на Ню Йорк. Придобива бакалавърска степен по политология в Университета “Колгейт”, а през 2000 г. ѝ е присъдена докторска степен по международни отношения в Колумбийския университет. Темата на нейната дисертация е “Еволюцията на американската политика спрямо Китайската народна република по времето на Труман и Никсън”.

С политиката се захваща от много ранна възраст. Едва на 22 години

става научен сътрудник на бившия президент Ричард Никсън,

на когото се възхищава от дете. Кроули работи за противоречивия лидер през последните години от живота му – между 1990 и 1994 г. През този период тя съдейства в работата по написването на две от книгите му. Шефката на протокола с умиление разказва за времето, прекарано с президента Никсън, като за най-голямото приключение в живота ѝ.

“Винаги съм искала да работя в Белия дом за президент, на когото се възхищавам”, признава Кроули. Изглежда, тези думи предопределят развитието на житейския ѝ път.

С Никсън Моника Кроули обикаля света и се среща с много чуждестранни лидери, работи по речите му и му помага при написването на колонки в различни медийни издания. Така проличава талантът ѝ да съчетава научни познания с интересни политически анализи, което я превръща в желан коментатор.

След смъртта на Никсън тя започва успешна журналистическа кариера, като пише материали за престижни вестници като “Ню Йорк Поуст” и “Уолстрийт Джърнъл”. По същото време Кроули написва и две книги – “Никсън извън протокола: неговите откровени коментари за хората и политиката” и “Никсън през зимата”, които се превръщат в бестселъри. През 1996 г. тя пробива в телевизията и се превръща в редовен коментатор и политически анализатор по канала “Фокс Нюз”. За кратко дори е радиоводещ със собствено шоу по радиостанцията WABC.

Моника е дългогодишен приятел и верен съюзник на Доналд Тръмп още от предния му мандат като президент. Сама твърди, че е една от първите обществени личности, които открито заявяват подкрепата си за кандидатурата му през 2015 г.

“Когато го видях да слиза по онзи ескалатор в “Тръмп Тауър”, си казах, че той ще го направи. 72 часа по-късно в национален ефир, в самото начало на кампанията обявих, че той не трябва да бъде подценяван и че ще успее да стане президент”, разказва тя.

Впоследствие си спомня, че по време на един от митингите републиканецът я привикал до себе си, целунал я по челото и ѝ казал:

“Моника, ти беше с мен, когато всеки друг ми се подиграваше и не вярваше в победата ми. Искам да те взема в екипа си, каквото и да става”.

СНИМКА: Инстаграм/@monicacrowley_

Така през 2019 г. тя бива назначена за асистентка в Министерството на финансите на САЩ по въпросите на връзките с обществеността. Заради добрата ѝ работа ѝ е дадено най-високото отличие на ведомството – наградата “Александър Хамилтън”. И тъкмо когато изглежда, че Кроули е на върха на кариерата си и е изпълнила мечтата си да работи за президент, на когото се възхищава, тя е замесена в скандал, който заплашва да унищожи имиджа ѝ.

Колумбийският университет съобщава, че са открити следи от плагиатство в определени части от нейната докторска дисертация.

“Разследването установи локализирани случаи на плагиатство, но заключи, че преобладаващите доказателства не подкрепят заключението, че д-р Кроули е извършила недобросъвестно изследване”, казват от вуза.

Въпреки че научната ѝ степен не е отнета, ръководството на университета я задължава да редактира труда си от 493 страници, за да бъдат отстранени случаите на неправомерно ползване на информация.

До разследването се стига заради материал на “Политико” от 2017 г., в който се твърди, че са открити дузина случаи на плагиатство в дисертацията на Кроули. Същата година пък “Си Ен Ен” прави проверка, в която е разкрито, че журналистката е плагиатствала над 50 абзаца в книгата си от 2012 г. “Какво, по дяволите, току-що се случи”. Според медията Кроули е копирала директно от консервативни колонки, новинарски статии, Уикипедия и от уебсайта на ортопед.

Независимо от смущаващите открития администрацията на Тръмп застава твърдо зад Моника и обвинява медиите, разследвали нейните интелектуални трудове, в злонамерена политическа атака.

“Всякакви опити да се дискредитира Моника са нищо повече от политически мотивирани атаки, които целят да отвлекат вниманието от истинските проблеми, пред които е изправена страната”, казват по онова време от Белия дом.

СНИМКА: Инстаграм/@monicacrowley_

След констатациите на Колумбийския университет тя обещава да предприеме нужните мерки, за да поправи дисертацията си там, където е нужно. Очевидно тези предизвикателства продължават да не представляват проблем за Доналд Тръмп, който демонстрира огромно доверие към Моника Кроули. Назначението ѝ за шеф на протокола на САЩ и посланик подчертава убедеността на републиканската администрация в способностите на тази мистериозна дама, която успя да очарова дори вечно студения руски президент.