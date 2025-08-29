Режисьорът Гилермо дел Торо пуска на търг хорър колекцията, която спаси от пожарите в Ел Ей

Световнозвестният режисьор Гилермо дел Торо пуска на търг част от своята колекция от хорър сувенири на търг.

Докато мнозина бягаха от горските пожари, които опустошиха Лос Анджелис по-рано тази година, Дел Торо се върна в пламъците, решен да спаси колекцията си, събирана цял живот. Сега той иска да се раздели с някои от обичаните предмети, за да ги запази за бъдещето.

За целта режисьорът си партнира с Heritage Auctions, организирайки триделен аукцион. Онлайн наддаването за търга за първата част на 26 септември включва над сто експоната, а нови предложения ще бъдат пуснати през следващата година.

Дел Торо е сред най-уважаваните имена в киното, известен със страстта си към чудовищата и своя неподражаем визуален стил. Но роденият в Мексико носител на „Оскар" е и страстен колекционер. Той лично поддържа Bleak House – „Мрачната къща" в Санта Моника, която обхваща две и половина сгради, препълнени с хиляди фигури на страховити същества, редки комикси, картини, книги и филмов реквизит.

През януари пожарите в района застрашиха колекцията. С едва няколко часа на разположение, собствената си кола и помощта на няколко души, Дел Торо успява да изнесе около 120 от над 5000 експоната. Това не е първият път, в който Bleak House е била под заплаха – още два пъти огънят е приближавал опасно близо.

„Тревожа се, че един пожар или земетресение може да унищожи всичко. Какво ще стане тогава? Ще получа застраховка, но какво ще се случи с тази частица от живота на Ричард Корбен, творчеството на Джак Кърби или наследството на Бърни Райтсън?", споделя режисьорът.

На търга са включени концептуални скици и реквизит от филмите му – от дебютния Cronos (1992) до „Улицата на кошмарите" (2021). Най-високо оцененият артикул е илюстрация на Бърни Райтсън за версията на „Франкенщайн" от 1983 г., с начална цена 200 000 долара.

Сред останалите ценности са творби на легендарни художници като Ричард Корбен, Джак Кърби и Ханс Рудолф Гигер, които според Дел Торо „олицетворяват апогея на комикс изкуството през последната четвърт на ХХ век".

Колекцията включва още редки кадри от късометражния Gertie the Dinosaur (1914) – един от първите анимационни филми, както и оригинални илюстрации на Ейвин Ърл и Кей Нилсън за продукцията на „Дисни" „Спящата красавица" от 1959 г.

„Колекционерите всъщност съхраняват културата за бъдещите поколения. Тези предмети не са наши. Не знаем кои от тях ще се окажат от огромно значение след 50 или 100 години", обобщава дел Торо.