Пънкария на открито с GBH - мощен саунд и пого от началото до края на концерта (СНИМКИ)

Четвъртък вечерта, последната седмица на август. В София има две музикални събития под небето, а феновете са в противоположните крайности на обеството. Едното е на жълтите павета пред храм-паметника "Александър Невски", където оперната прима Соня Йончева пее пред погледите на Хосе Карерас и Пласидо Доминго. На червения килим са елитарни столичани.

На километър по права линия се провежда друго събитие, с много повече емоция и екшън. На сцената на "Маймунарника" в Борисовата градина легендите от Великобритания GBH показаха, че "Пънкът няма да умре (Punk's Not Dead!) - празник за привържениците на социалната анархия, критиката на съвременното обществото и отрицанието.

Подгряха ги две българските банди - енергичната грайндкор шайка Sickening Joke и добре известните Piranha, които поздравиха лично много от феновете пред сцената, а между кратките и тежки парчета забавляваха публиката с шегите си, особено за себе си. Точно по график, без помпозности и търсен шоу ефект, на сцената се качиха GBH. Ведната започнаха с Diplomatic Immunity от класическия втори албум, издаден през 1983 г. Публиката веднага завря в пого. Това е непосилно за много от съвременните банди - от началото до края на концерта пънкарите пред сцената не спряха да дивеят! Без излишни паузи последваха Drugs Party in 526 и Sick Boy, която титаните на траш метъла Slayer записаха в албума си с кавъри на велики банди от 1996 г. Веселяците от Piranha Снимка: Юлиан Савчев

GBH се придържаха към класиките си от първите три албума на бандата от началото на 90-те и не излязоха от тях, но публиката и не искаше. "Ние сме от Бирмингам. Оттам са и Black Sabbath. Те имат парче War Pigs. Ние имаме Wardogs", каза вокалистът Колин Абрахал. Вместо да се качат на гърба на починалия наскоро Ози Озбърн, както правят много банди, GBH забиха тяхната си песен. 63-годишният Абрахал и останалите още са истински пънкари въпреки годините. Вокалистът още може да куфее по сцената, с лекота да скача и да заема емблематичната си поза зад стойката на микрофона.

Всяка банда има парче, което е нейна визиткна картичка и GBH не правят изключение. Дойде време и за City Baby Attacked by Rats, на което публиката буквално пощуря. След което Колин пожела лека нощ на всички, но само за глътка вода зад сцената, н акоято другите музиканти останаха в готовност. Завършиха бомбастично с две парчета - собствената класика Time Bomb и кавърът на сънародниците си от Motorhead The Bobmer. Мощен саунд, огромна банда и перфектна организация на Wrong Fеst, които на 11 септември на същото място ще докарат едни от пионерите на латино хип-хопа Delinquent Habits от САЩ заедно с Sick Jacken от Psycho Realm.