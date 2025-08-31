След четвърт век заедно Катрин Зита-Джоунз и Майкъл Дъглас си размениха ролите

55-годишната актриса се връща активно на снимачната площадка, докато 80-годишният ѝ съпруг се оттегля от нея
Числото 25 винаги е имало специално място в семейството на Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас. Холивудските звезди са родени на 25-ия ден от септември, но с 25 години разлика. Тази година през ноември празнуват и 25 г. семеен живот - нещо, което малко хора са успявали да постигнат в пълния с изкушения свят на Холивуд.
“Не обръщаме внимание на глупостите, които се пишат за нас. Това е основното. Уважаваме личното пространство на другия. Независими личности сме. Не се страхуваме да говорим и да изразяваме себе си”, казва пред “Таймс” актрисата. Катрин Зита-Джоунс разкрива, че в момента се насочват към нов етап от живота си. Докато тя активно се връща на снимачната площадка, съпругът ѝ не смята повече да участва във филми, освен ако не се появи нещо наистина специално, както самият той казва. “Обичам да гледам как жена ми работи”, шеговито подхвърля 80-годишният актьор. А тя напоследък наистина се труди здраво.
“От 6 сутринта съм на снимачната площадка. Това е нова глава. Това е нещото, за което копнеех - разнообразие”, споделя 55-годишната актриса. В момента е в испанския град Билбао, където се снима в сериал на “Амазон”. Играе бивш кокаинов бос, превърнал се в търговец на произведения на изкуството. Продължава обаче да има проблеми с хора от миналото си, които я търсят, за да я убият.
Преди това си е партнирала с Натали Портман във филма “Галеристът”, а вече може да бъде гледана във втория сезон на сериала “Сряда” на Тим Бъртън. Първият бе пуснат през 2022 г. и се превърна в най-гледаната продукция на английски език по “Нетфликс”. В него Катрин Зита-Джоунс играе Мортиша Адамс от прочутата в миналото комедия “Семейство Адамс”.
“Когато Тим ми се обади за първия сезон, още преди да видя сценария, казах: “Влизам”. Да играя Мортиша Адамс в света на Тим Бъртън, беше просто магия”, спомня си актрисата.
Тя признава, че винаги е искала да бъде част от шоубизнеса
и паузите, които е правила в професионалния си път, са просто време, за да свърши и други важни неща в живота си. Създаването на семейство и отглеждането на деца със звезда като Майкъл Дъглас е едно от тях. Двамата се запознават на филмов фестивал през 1998 г. Дъглас е гледал участието ѝ в “Маската на Зоро” и бил силно заинтригуван от огнената Катрин. Затова възлага на сътрудниците си да им организират среща. Тя обаче не преминава много добре, защото 30 минути след запознанството им актьорът изтърсва: “Знаеш ли, аз ще бъда баща на децата ти”. “Чувала съм и съм гледала много за теб и мисля, че е време да ти пожелая лека нощ”, отвръща 29-годишната по това време Катрин и си тръгва. Той обаче продължава с ухажванието и в крайна сметка тя напуска родната Великобритания и се мести да живее при него в САЩ, където се женят.
Синът им Дилън се ражда малко преди сватбата, а дъщерята Карис три години по-късно. С наситения си социален живот Ню Йорк се оказва доста натоварващо място за младото семейство и Майкъл предлага да се преместят на Бермудските острови, откъдето е майка му. “Когато пристигнахме, първоначално си помислих – същите хора, но по-къси панталони, но след това започнах да опознавам мястото и го обикнах. Това е британска колония, имаше снимки на кралицата, когато отидох в банката. Така че купихме къща там и останахме 10 години”, разказва Катрин Зита-Джоунс.
Завръщането им в САЩ съвпада с един от най-трудните периоди в техния брак. Майкъл Дъглас е диагностициран с рак на гърлото в четвърти стадий. Лечението, през което преминава, е изключително изтощително.
Отслабва с 20 килограма
“Най-трудната част бе да видиш умората му, защото той никога не е уморен. Ако има нещо, което Майкъл със сигурност притежава, това е сила”, разказва актрисата. За щастие, той успява да пребори коварната болест, но преживеният стрес отключва у Катрин биполярно разстройство и депресия. Налага се на два пъти да постъпва в клиника за лечение. През 2013 г. холивудските звезди обявяват, че се разделят. Година по-късно обаче се събират отново.
“Луд съм по нея. И да, мисля, че всяка двойка има своите трудни моменти. Единственият проблем е, както добре знаете, че сме в очите на обществеността и всичко е по-видимо”, обяснява Майкъл Дъглас. Сега отново има спекулации, че отношенията им са в криза. Американски медии съобщават, че 80-годишният актьор е започнал да се държи по-задушаващо към съпругата си, понеже вече има цялото време на света. А на нея това никак не ѝ харесва. Катрин всячески го окуражавала да пътува с приятели и да посещава събития без нея, но засега нямала голяма успех.
Самата тя твърди, че отношенията им са по-здрави от всякога. “Две знаменитости накуп не са лесна работа. Винаги има две версии на нещата... Майкъл определено е заслужил да забави темпото, но никога не казвам никога. Той е син на баща си (прочутия актьор Кърк Дъглас - б.р.) и обича да работи. Нека просто кажем, че “пенсиониране” е гъвкаво понятие за него”, казва Катрин. И докато тя изживява ренесанс на актьорската си кариера, Майкъл Дъглас планира да играе повече голф.