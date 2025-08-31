След четвърт век заедно Катрин Зита-Джоунз и Майкъл Дъглас си размениха ролите

55-годишната актриса се връща активно на снимачната площадка, докато 80-годишният ѝ съпруг се оттегля от нея

Числото 25 винаги е имало специално място в семейството на Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас. Холивудските звезди са родени на 25-ия ден от септември, но с 25 години разлика. Тази година през ноември празнуват и 25 г. семеен живот - нещо, което малко хора са успявали да постигнат в пълния с изкушения свят на Холивуд.

“Не обръщаме внимание на глупостите, които се пишат за нас. Това е основното. Уважаваме личното пространство на другия. Независими личности сме. Не се страхуваме да говорим и да изразяваме себе си”, казва пред “Таймс” актрисата. Катрин Зита-Джоунс разкрива, че в момента се насочват към нов етап от живота си. Докато тя активно се връща на снимачната площадка, съпругът ѝ не смята повече да участва във филми, освен ако не се появи нещо наистина специално, както самият той казва. “Обичам да гледам как жена ми работи”, шеговито подхвърля 80-годишният актьор. А тя напоследък наистина се труди здраво.

“От 6 сутринта съм на снимачната площадка. Това е нова глава. Това е нещото, за което копнеех - разнообразие”, споделя 55-годишната актриса. В момента е в испанския град Билбао, където се снима в сериал на “Амазон”. Играе бивш кокаинов бос, превърнал се в търговец на произведения на изкуството. Продължава обаче да има проблеми с хора от миналото си, които я търсят, за да я убият.

Преди това си е партнирала с Натали Портман във филма “Галеристът”, а вече може да бъде гледана във втория сезон на сериала “Сряда” на Тим Бъртън. Първият бе пуснат през 2022 г. и се превърна в най-гледаната продукция на английски език по “Нетфликс”. В него Катрин Зита-Джоунс играе Мортиша Адамс от прочутата в миналото комедия “Семейство Адамс”.

“Когато Тим ми се обади за първия сезон, още преди да видя сценария, казах: “Влизам”. Да играя Мортиша Адамс в света на Тим Бъртън, беше просто магия”, спомня си актрисата.

Тя признава, че винаги е искала да бъде част от шоубизнеса

и паузите, които е правила в професионалния си път, са просто време, за да свърши и други важни неща в живота си. Създаването на семейство и отглеждането на деца със звезда като Майкъл Дъглас е едно от тях. Двамата се запознават на филмов фестивал през 1998 г. Дъглас е гледал участието ѝ в “Маската на Зоро” и бил силно заинтригуван от огнената Катрин. Затова възлага на сътрудниците си да им организират среща. Тя обаче не преминава много добре, защото 30 минути след запознанството им актьорът изтърсва: “Знаеш ли, аз ще бъда баща на децата ти”. “Чувала съм и съм гледала много за теб и мисля, че е време да ти пожелая лека нощ”, отвръща 29-годишната по това време Катрин и си тръгва. Той обаче продължава с ухажванието и в крайна сметка тя напуска родната Великобритания и се мести да живее при него в САЩ, където се женят.

Синът им Дилън се ражда малко преди сватбата, а дъщерята Карис три години по-късно. С наситения си социален живот Ню Йорк се оказва доста натоварващо място за младото семейство и Майкъл предлага да се преместят на Бермудските острови, откъдето е майка му. “Когато пристигнахме, първоначално си помислих – същите хора, но по-къси панталони, но след това започнах да опознавам мястото и го обикнах. Това е британска колония, имаше снимки на кралицата, когато отидох в банката. Така че купихме къща там и останахме 10 години”, разказва Катрин Зита-Джоунс.

Завръщането им в САЩ съвпада с един от най-трудните периоди в техния брак. Майкъл Дъглас е диагностициран с рак на гърлото в четвърти стадий. Лечението, през което преминава, е изключително изтощително.

Отслабва с 20 килограма

“Най-трудната част бе да видиш умората му, защото той никога не е уморен. Ако има нещо, което Майкъл със сигурност притежава, това е сила”, разказва актрисата. За щастие, той успява да пребори коварната болест, но преживеният стрес отключва у Катрин биполярно разстройство и депресия. Налага се на два пъти да постъпва в клиника за лечение. През 2013 г. холивудските звезди обявяват, че се разделят. Година по-късно обаче се събират отново.

“Луд съм по нея. И да, мисля, че всяка двойка има своите трудни моменти. Единственият проблем е, както добре знаете, че сме в очите на обществеността и всичко е по-видимо”, обяснява Майкъл Дъглас. Сега отново има спекулации, че отношенията им са в криза. Американски медии съобщават, че 80-годишният актьор е започнал да се държи по-задушаващо към съпругата си, понеже вече има цялото време на света. А на нея това никак не ѝ харесва. Катрин всячески го окуражавала да пътува с приятели и да посещава събития без нея, но засега нямала голяма успех.

Самата тя твърди, че отношенията им са по-здрави от всякога. “Две знаменитости накуп не са лесна работа. Винаги има две версии на нещата... Майкъл определено е заслужил да забави темпото, но никога не казвам никога. Той е син на баща си (прочутия актьор Кърк Дъглас - б.р.) и обича да работи. Нека просто кажем, че “пенсиониране” е гъвкаво понятие за него”, казва Катрин. И докато тя изживява ренесанс на актьорската си кариера, Майкъл Дъглас планира да играе повече голф.