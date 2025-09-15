Мъжете с плетена блуза под сакото и с ретро жилетка през новия сезон

Текстурите са в основата на водещите линии за новия сезон в мъжкия гардероб. Видима плетка, туид, фина кожа като детайл, това са отличителните белези в последните колекции. Плетивата изместват ризата в много ситуации. Тънко поло под сако е едновременно делово и удобно, особено в студен сезон. Или може да се сложи пуловер от много фина вълна. Така комфортът влиза в официалния код, без да го нарушава.

Цветовата палитра следва същата линия. Сивото и въгленът доминират, тъмносиньото продължава да има своето място, кафявата гама се връща в различни нюанси - от коняк до горчив шоколад. Акцентите са приглушени - бордо, масленозелено, тъмнолилаво. Белият контрапункт остава в ризата, но често го заменя светъл пуловер от фина вълна. Целта не е да се привлича внимание, а да се създава дълбочина.

Ретро мотивите отново се появяват. “Дядо стилът” влиза чрез жилетки с V-образно деколте, плетени мотиви и груби рипсени шапки. Новото тук е прецизността - по-качествена прежда, по-точна кройка, по-чист силует. Носталгията е внимателно дозирана, за да подсили, а не да измени визията.

Костюмът не изчезва. Той просто седи по-свободно. Сакото е изчистено, раменете са структурирани без излишна тежест, реверът е умерен. Панталонът се отпуска леко по бедрото и завършва с чиста линия над обувката. Тази геометрия прави костюма едновременно съвременен и дълготраен.

Палтото е опората на зимния гардероб. Силуетът се удължава до коляното или малко под него, коланът се връща като акцент. Вълната е плътна, но мека, често в смеси с кашмир. Кройката оставя място за сако отдолу, без да губи линия. Това палто не е сезонен каприз, а вещ, която ще остане години.

Уличната мода присъства, без да се натрапва. Сникърсът намира място до вълнения панталон и сако, когато денят изисква движение. Чантата става по-структурирана - тип “докторска” или компактна през рамо, и замества раницата в градската униформа. Шапката, шалът и тънките ръкавици добавят завършеност на аутфита.

Цялостният ансамбъл за предстоящите хладни дни, с който със сигурност няма да сбъркате, се състои от няколко основни части, които могат да се комбинират и с други дрехи. За есенните дни от по-тънка материя, а за зимата от по-плътна, палтото е неизменната връхна дреха. Под него сложете сако без излишни подплънки и панталон с нормална талия, нито ултрависока, нито ниска. Полото от фина вълна трябва да е в тон, близък до този на сакото и палтото. Обувките, между които може да избирате, са три вида - черни “оксфорд” за формално, тъмнокафяви “дерби” за всеки ден, чисти бели сникърси за петък. Когато цветовете в ансамбъла стоят близо - графит, въглен, мастиленосиньо, силуетът става по-цялостен.

Дизайнерите вече все по-масово се съобразяват с желанието на клиентите да намират универсални комбинации, които са подходящи от офис до вечеря.

За добрата визия не по-маловажна е и грижата за самите дрехи и аксесоари, а много мъже наистина не знаят кои са правилните стъпки. Проветряване вместо често пране на костюмите и палтата, четкане на вълната, правилни закачалки, калъп за обувки, тези навици удължават живота на материите. Професионалното почистване е инструмент, не рутина, използва се, когато има нужда, за да се пази тъканта. Смяната на ходилото и токовете на обувките пък се прави навреме, преди повредата да стане необратима.