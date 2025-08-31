Новите дядовци не дремят до огнището, а са по-заети от бащите

Дядото, седнал на столчето до огнището, дреме и мълчи, но като чува думите на внучето си, прегръща го.

С този цитат от повест на Добри Немиров в Тълковния речник на българския език БАН илюстрира основното значение на думата “дядо”.

Безспорно дядото е митична и особено важна фигура в семейството. И освен да мълчи, има важната роля да стимулира, но и да санкционира приключенията на внуците, да им предаде мъдростта, на която родителите са все още неспособни. Въобще дядото трябва да научи внучето на всички онези неща, за които бащата е прекалено зает да научи детето си.

Новите дядовци обаче са много повече от това. И често пъти са по-заети от бащата, защото са едновременно и по-известни, и по-натоварени с отговорни задачи. Като например да управляват държава, голям бизнес и какво ли още не, включително да любители на екстремните изживявания като гмуркането.

Това обаче съвсем не означава, че не намират време да се грижат за внуците. Направо дядовци мечта.

Основна задача на Росен Желязков е да пази от прожекторите фамилията и внуците

Музикант, моторист и брилянтен юрист премиерът Росен Желязков е под светлината на прожекторите още от 1998 г., когато влиза в управлението на София - първо като зам.-кмет на район, после и като главен секретар на общината. Следва кариера като главен секретар на Министерския съвет, министър, председател на парламента, докато тази година стана и премиер. И през всичките тези години Росен Желязков има една мисия - да опази живота на семейството си частен, далеч от интереса на медиите и скандалите на опонентите. Бойко Борисов с две от трите си внучета

Вероятно заради това едва преди дни се разбра, че на крехката за дядо възраст от 57 години той вече има две внучета. Повод стана хвалбата на бабата от страна на бащата на новородената Матея, която се похвали в социалните мрежи. Докато премиерът Желязков запази обичайното си сдържано мълчание за личния си живот. И никога не е парадирал нито със съпругата си Ралица, нито с дъщерите си Елица и София. А вече и двете са му дарили по едно внуче.

Любов към музиката - все пак Росен Желязков е китарист, дори със звукозаписна кариера, развивана паралелно на политическата, ще е основното, което министър-председателят ще опита да предаде на внуците.

Дедо Борисов подарява най-мечтаните подаръци, но прибира тротинетки

Не е страшно да си дедо, лошо е с баби да спиш. Тази шеговита реплика на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов преди години се превърна за миг в народна поговорка. И ясно показва, че той не е типичният "дедо" за Бойко, Иван и Виктория. Тримата са най-голямата му слабост и той не пропуска празник, за да сподели с последователите си във фейсбук колко са пораснали. За него най-хубавато врме е това със семейството му.

Най-големият му внук - Бойко вече е на 9 г. Докато беше още бебе, Борисов неведнъж се е шегувал, че му се смее веднага щом го чуе да "дрънчи с щангите". По-малкият Иван пък е на 7 г. и носи името на баща си. Борисов е кръстник на двамата и определено им е предал и хобито си - футбола. Неведнъж ги е водил на игрището, за да ритат. Наследили са и любовта към животните. За четвъртия си рожден ден малкият Бойко получи аквариум с рибки. След няколко години пък им подари и мечтаното куче Сара за Коледа, а после и колито Бари. Едни от малкото по-интимни моменти от живота си, които Росен Желязков разкрива пред медиите, са заниманията му с музика. Но никога семейството си.

Принцесата в дома определно е Виктория, която през ноември ще навърши 3 г. При раждането ѝ Борисов написа: "В чест на победата Венета роди Виктория! Да е здрава и да побеждава! Браво, тате!". Няколко месеца преди това Борисов бе арестуван пред очите на Венета, която тогава е бременна именно с малката Вики.

В типичният си стил Борисов често е и много строг с внуците си. Преди дни сам разказа, че им е взел тротинетките, защото са били опасни.

Като се прибирах от работа, моите така караха, че само като паркирах, взех тротинетката - нямат повече тротинетки. Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения. Нито е осъзнато, нито знае, нито може. Пази боже, стават инциденти, каза Борисов.

Любен Дилов е с три, едното е кръстено на него

На 3 внучета се радва депутатът от ГЕРБ Любен Дилов. Синът му Иван го направи дядо за първи път през 2017 г. - на Адриана. А през 2021 г. кръсти първородния си син Любен - на депутата и на баща му - писателя Любен Дилов.

"Вселената кихна! В деня на възнесението на свети Рей Бредбъри информирам ви, че на Земята кацна Любен Дилов Трети (Любен Иванов Дилов). Благодарение на Божията промисъл, Станислава Левтерова и Иван Дилов - още една душа, потопена във виното от глухарчета на фантастичния живот! Бавно. Кротко. Леко на завоите. Тихо през дъжда...", написа гордият дядо тогава. Той обича да цитира Бредбъри на рождения ден на Дилов Трети. Борисов с Бойко, Иван и кучето им Сара.

През май депутатът се сдоби с трето внуче - този път от дъщеря си Милкана. Обяви появата на Пламен с виц във фейсбук и благодарност към младата майка.

Синът му Павлин все още не се е отчел с наследник.

Макар да не е от хората, които заливат фейсбук с кадри на внучетата, Дилов не е от тези, които ги крият. Понякога пуска техни снимки, обръща внимание и на специалните поводи.

"Напред, науката е ... слънчоглед! Човекът, мила внучке, се различава от чайника по това, че може да кипне дори само от мисълта, че ще го нагреят! Повече от десет години, броено от днес, мила Ади, ние бавно ще ви нагряваме на огъня на нашите самозаблуди, които наричаме знание. Не ти пожелавам успех, а оцеляване!", поздрави той малката Андреа, която миналата година стана ученичка.

На 23 г. Маги Халваджиян става баща, на 48 - дядо, и много му харесва

“Още им говоря като на бебета. Кремена (жена му - б.р.) все ме предупреждава, че не се правело така, трябвало да разговарям с тях като с големи хора, но не мога”, разказва продуцентът Магърдич Халваджиян за двете си внучета. За него те все още са твърде малки. Нищо че момченцето Еди е на 10, а малката Кай - на 5.

Внуците са деца на сина му Бедрос и хореографката Алекс Енева и Маги изпитва истински кеф да е с тях. Е, надували му често главата и не го оставяли да си почива, но плюсовете са много повече. “Не знам дали има нещо по-хубаво от това”, казва той. Любен Дилов-син с Любен Дилов Трети

Когато се ражда синът му, Халваджиян е едва на 23 години и почти не разбирал, че има дете. Това е времето, в което снимал непрекъснато - филми, реклами, предавания. Бил все зает, забързан да побеждава света.

На 48 става дядо за първи път и тогава започва да осъзнава нещата по различен начин. Не е най-добрият дядо. Някои позволявали всичко на внуците си, но ако неговите направят беля, той ги строява и им чете лекция. Все пак е разбрал, че когато говори, при децата влиза от едното ухо, излиза от другото. Затова е убеден, че те се учат от примера, който големите им дават.

“Надявам се да ги науча на това, на което съм учил и сина си - да са добри хора. Тогава ще си намерят пътя, а по него ще срещнат хора, готови да им помагат. Всичко е в добрината и любовта”, казва Маги Халваджиян.

Заговори ли за Алекс и Илиян, Сашо Диков за пръв път не намира достатъчно думи

Бях чувал, че е невероятно да имаш внуци, но от приказки не може да се разбере истинското щастие. Трябва да се изживее, казва известният журналист Сашо Диков.

Попиташ ли го за внуците му, той винаги намира време да разказва и го прави с огромно удоволствие. Без превземки и разни имена, просто “дядо” - така се обръщат към него Александър и Илиян, децата на дъщеря му Петя. А в тях той намира обичта в най-чиста форма. Маги Халваджиян заедно с внуците си на сцената на “Като две капки вода” - едно от най-успешните предавания в ефира на Нова тв, което той прави. СНИМКА: ЛИЧЕН ПРОФИЛ ВЪВ ФЕЙСБУК

Като тв журналист е известен с красноречието си, винаги знае какво и на кого да каже, но заговори ли за радостта да е с двете момчета, трудно намира думи. Така не може да опише огромната си емоция, когато ги взема от детската градина, а те се затичват към него и се хвърлят да го прегръщат. Невъобразимо е, казва само Диков.

Любимата им игра е “живо конче”, в която, разбира се, той е кончето. Застава на 4 крака на земята, а те се качват на гърба му с радостни възгласи, защото знаят какво следва - детско родео, при което дядо им се люшка непрекъснато в опит да ги изхвърли.

През смях Диков разказва как преди дни ги возел в колата, а големият - Александър, го попитал какво показва екранът вътре. Журналистът взел да обяснява, че чертичките и линийките сочели най-краткия път за дадено място. Защо не ми кажеш, че говориш за навигацията, а ми обясняваш за чертички и линийки, казало сериозно момчето.

Дядо му се смее, но по гласа му се познава колко е горд с Александър, който тази година навърши 6 години и наесен ще е първолак. Брат му Илиян е почти на 5 и все още ще е на градина.

Майка им много държи да са възпитани и винаги да казват думичките: “благодаря”, “моля”. Така един ден Диков подава банан на Илиян: “Заповядай”. Отговор отсреща обаче няма. “Защо не казваш нищо”, поинтересувал се дядо му. Детето троснато отвърнало: “Благодаря” и след секунди попитало: “А ти защо не казваш “Моля”?

Диков и Аня Пенчева - майката на Петя, са образцови баба и дядо и ще продължат да помагат в грижите за децата. Дъщеря им определено ще има нужда, след като тази есен се връща в ефира на Би Ти Ви като водеща на предаването CoolT, което тя създаде навремето.

Стоичков направи Миа звезда, чака Христо-младши да стане на 1 г.

Всички познават голямата внучка на Христо Стоичков - Миа. Дъщерята на щерка му Михаела от брака ѝ с Айкут Рамадан се роди преди 9 години в Маями и бързо се превърна в принцесата на дядо. Камата дори я включи в рекламите, които снима. Сашо Диков с внуците и дъщеря си Петя заедно на басейн на една от летните им ваканции СНИМКА: ПРОФИЛ НА ПЕТЯ ДИКОВА ВЪВ ФЕЙСБУК

Въпреки че родителите ѝ вече са разделени, Миа поддържа перфектни отношения между двамата. Разбира се перфектно и с новите половинки на баща си и майка си. Айкут неотдавна обяви годежа си с телевизионната звезда Бесте Сабри, а Мика през 2024 година вдигна сватба с Мартин Трайков.

Всички отбелязват, че Миа има нещо Стоичково в кръвта си. Тя е доста умна и често изумява баба Мариана и дядо Ицо с размислите си. Няма никакви проблеми с училището, въпреки че понякога звъни на деди, когато някой не ѝ вярва, че точно Камата е един от най-близките ѝ роднини.

На 16 октомври пък Христо-младши ще навърши годинка. Момченцето е гордостта на дядо и носи неговото име, като пълното му е Христо Хулен Креспо Стоичков. Той е син на по-малката дъщеря на Камата - Христина, а таткото е Карлос Креспо, който работи в маркетинга и дигиталните реклами.

Още с появата на бял свят бе предречено, че Христо-младши е предопределен за футболист, след като съчетава съвсем случайно имената на българския носител на “Златната топка” и на един от най-изявените голмайстори на всички времена - аржентинеца Ернан Креспо. Таткото Карлос обаче няма роднинска връзка с него.

Наско Сираков цъфти в женско царство

Натоварен с тежката мисия за спасяването на любимия “Левски”, легендарният голмайстор и собственик на футболния клуб Наско Сираков има едно място, на което цъфти истински, независимо от професионалните бури. Неговата крепост, неговият оазис, неговата райска градина - женското царство у дома. Наско наистина може да се похвали, че живее с отбор от златни момичета.

През декември ще станат 42 години от брака на 63-годишния Сираков с една от емблемите на художествената гимнастика и настоящ шеф на българската федерация - Илиана Раева. Любовта им ражда две дъщери - Славея (8 юни 1984) и Виолета (24 април 1988). На 27 октомври 2016 г. Виолета направи Наско и Илиана дядо и баба. Първо внуче. Момиче. Името? Без изненада. Вили и бащата Георги Коруджиев нарекоха своята първа принцеса Илиана.

На 11 март 2020 г. и голямата щерка на Наско и Илиана - Славея, ги дари с внучка - Амили. На 1 май 2020 г. Виолета роди второто си момиченце - Асияна. И днес не е изненадващо, че дори сред своята една-единствена Илиана Раева, сред своите две дъщери Славея и Виолета дядо Наско показва най-голямо щастие, когато е с трите си внучки - Илиана, Амили и Асияна. Още от съвсем малка внучката на Христо Стоичков - Миа, свикна със светските събития и телевизионните реклами.

А какво си пожелава за бъдещето? Господ да му даде сили да стане прадядо. В кръга на шегата за пола на правнучетата залози не се приемат.