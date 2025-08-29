Соня Йончева пее в София с великите тенори Хосе Карерас и Пласидо Доминго. Галата събра 6500 възторжени зрители пред храма (Галерия)

Втората вечер от фестивала "Гала в София" на площада пред катедралния храм "Св. Александър Невски" събра над 6500 възторжени зрители. И как да е другояче - оперната ни прима Соня Йончева пее в компанията на великите тенори Пласидо Доминго и Хосе Карерас. Пласидо Доминго Снимка: Румяна Тонева

Музикалното събитие е сред най-значимите у нас през годината. Сред специалните гости се очакваха президентът Румен Радев, Негово светейшество патриарх Даниил, футболната звезда и приятел на тенорите Христо Стоичков, дипломати, политици, артисти. Гала концертът е на площада през катедралния храм Снимка: Румяна Тонева

Концертът включва обичани песни и арии: увертюра за оркестър из операта "Силата на съдбата" от Джузепе Верди, ария за сопран (Йончева) Pace, pace, mio Dio от същата опера, ария за тенор (Григоло) La donna è mobile от "Риголето" на Верди, компилация от дуети за тенор и сопран (Григоло и Йончева) Parigi, o cara и Brindisi от „Травиата" на Верди, интермецо за оркестър от "МанонЛеско" на Пучини, ария за тенор E lucevan le stelle и за сопрано Vissi d'arte и дует за сопрано и тенор Mario! Mario! Mario! от "Тоска" на Пучини. Васил Терзиев бе сред присъстващите на концерта Снимка: Румяна Тонева