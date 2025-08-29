ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Соня Йончева пее в София с великите тенори Хосе Ка...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21196903 www.24chasa.bg

Соня Йончева пее в София с великите тенори Хосе Карерас и Пласидо Доминго. Галата събра 6500 възторжени зрители пред храма (Галерия)

844
Соня Йончева и Хосе Карерас Снимка: Румяна Тонева

Втората вечер от фестивала "Гала в София" на площада пред катедралния храм "Св. Александър Невски" събра над 6500 възторжени зрители. И как да е другояче - оперната ни прима Соня Йончева пее в компанията на великите тенори Пласидо Доминго и Хосе Карерас. 

Пласидо Доминго Снимка: Румяна Тонева
Пласидо Доминго Снимка: Румяна Тонева

Музикалното събитие е сред най-значимите у нас през годината. Сред специалните гости се очакваха президентът Румен Радев, Негово светейшество патриарх Даниил, футболната звезда и приятел на тенорите Христо Стоичков, дипломати, политици, артисти.

Гала концертът е на площада през катедралния храм Снимка: Румяна Тонева
Гала концертът е на площада през катедралния храм Снимка: Румяна Тонева

Концертът включва обичани песни и арии: увертюра за оркестър из операта "Силата на съдбата" от Джузепе Верди, ария за сопран (Йончева) Pace, pace, mio Dio от същата опера, ария за тенор (Григоло) La donna è mobile от "Риголето" на Верди, компилация от дуети за тенор и сопран (Григоло и Йончева) Parigi, o cara и Brindisi от „Травиата" на Верди, интермецо за оркестър от "МанонЛеско" на Пучини, ария за тенор E lucevan le stelle и за сопрано Vissi d'arte и дует за сопрано и тенор Mario! Mario! Mario! от "Тоска" на Пучини.  

Васил Терзиев бе сред присъстващите на концерта Снимка: Румяна Тонева
Васил Терзиев бе сред присъстващите на концерта Снимка: Румяна Тонева

1500 пък аплодираха на крака снощния концерт на площада. В първата част в изпълнение на Соня Йончева и Виторио Григоло със Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров прозвучаха фрагменти от опери на Верди и Пучини. Във втората част публиката чу любима италианска филмова музика и популярни италиански песни  

Сред зрителите бяха тв продуцентът Евтим Милошев и актьорите Теодора Духовникова, Мартина Варчова и Владимир Пенев. Снимка: Румяна Тонева
Сред зрителите бяха тв продуцентът Евтим Милошев и актьорите Теодора Духовникова, Мартина Варчова и Владимир Пенев. Снимка: Румяна Тонева
Големият творец Вежди Рашидов също бе на концерта със съпругата си Снимка: Румяна Тонева
Големият творец Вежди Рашидов също бе на концерта със съпругата си Снимка: Румяна Тонева
Светиат синод също имаше свои представители на голямото събитие. Снимка: Румяна Тонева
Светиат синод също имаше свои представители на голямото събитие. Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Соня Йончева и Хосе Карерас Снимка: Румяна Тонева
Пласидо Доминго Снимка: Румяна Тонева
Гала концертът е на площада през катедралния храм Снимка: Румяна Тонева
Васил Терзиев бе сред присъстващите на концерта Снимка: Румяна Тонева
Сред зрителите бяха тв продуцентът Евтим Милошев и актьорите Теодора Духовникова, Мартина Варчова и Владимир Пенев. Снимка: Румяна Тонева
Големият творец Вежди Рашидов също бе на концерта със съпругата си Снимка: Румяна Тонева
Светиат синод също имаше свои представители на голямото събитие. Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева
Снимка: Румяна Тонева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол