Пиърс Броснан: Живея дълго заради "Джеймс Бонд"

Франчайзът "Джеймс Бонд" ми осигури дълголетие. Това заяви холивудският актьор Пиърс Броснан, съобщи Пи Ей мидия, цитирана от БТА.

Броснан играе прочутия екранен агент 007 от 1995 до 2002 г., снимайки се в четири филма от поредицата - "Златното око" (1995), "Винаги ще има утре" (1997), "Само един свят не стига" (1999) и "Не умирай днес" (2002).

В интервю за в. "Гардиън" 72-годишният Пиърс Броснан похвали франчайза и възможностите, които той му е предоставил като актьор, въпреки че покойният му учител и ментор Кристофър Фетис е смятал, че е малко под неговото ниво.

"Много мило от страна на Кристофър. Слава Богу за Бонд. Той ми осигури дълголетие. В много отношения ми даде света. Кристофър искаше да играя в неясни пиеси от 19-и век, но моята мечта винаги беше киното", споделя Пиърс Броснан.

Докато спекулациите кой ще влезе в ролята на 007 след последното превъплъщение на Даниъл Крейг в "Смъртта може да почака" (2021) продължават, Броснан съветва следващия актьор, че е "важно да бъде креативен извън Бонд и да си наеме добър адвокат".

Следващият филм за Бонд ще бъде режисиран от четирикратно номинирания за "Оскар" канадски режисьор Дени Вилньов, познат с работата си над "Дюн", "Блейд Рънър 2049" и "Първи контакт".

Наскоро беше обявено, че сценарият на следващия филм ще бъде написан от създателя на "Остри козирки" Стивън Найт.

Това става след голяма промяна във франчайза за емблематичния британски шпионин, при която Барбара Броколи и Майкъл Уилсън предадоха творческия контрол на "Амазон стюдиос" като част от изгодна сделка.

Почитателите на Пиърс Броснан могат да го гледат заедно с Хелън Мирън, Бен Кингсли и Селия Имри във филмовата адаптация на Нетфликс по бестселъра "Криминален клуб "Четвъртък" на телевизионния водещ Ричард Озмън.