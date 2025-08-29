Киселова: Сцената на „Аполония“ възпитава добрия вкус и е еталон за качество в изкуството

Сцената на „Аполония" отдавна се е превърнала в институция, която възпитава добрия вкус и е еталон за качество в изкуството. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова на официалното откриване на Празниците на изкуствата „Аполония" в Созопол, предадоха от пресцентъра на НС.

Повече от четири десетилетия в края на лятото Созопол се превръща в културна столица на България, отбеляза Наталия Киселова. Тя подчерта, че „Аполония" е магия, която пленява сърцата на всеки, който се е докоснал до нея – актьори, художници, писатели, публика. След всяка среща с тази магия си тръгваме по-добри, по-вдъхновени, душевно извисени и пречистени от силата на изкуството, подчерта председателят на парламента.

Наталия Киселова благодари на организаторите и участниците в Празниците на изкуствата, че повече от 40 години поддържат огъня на тази магия и правят така, че всички са озарени от него и искат да са тук. В Созопол тези дни ще празнуват музите на свободния дух, творческото вдъхновение и споделените емоции, посочи тя. През годините вие възпитахте поколения ценители на изкуството, които с нетърпение очакват срещата със своите любимци и незабравимата емоция, която витае в атмосферата по време на фестивала, добави председателят на Народното събрание.

Председателят на парламента посочи, че творците правят света по-цветен и красив, а публиката е в Созопол, за да го съпреживее с тях и техния талант.

Празниците на изкуствата „Аполония" ще продължат до 6 септември. Те започнаха с концерт на биг бенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров" със солисти Хилда Казасян и Васил Петров.

По-рано председателят на Народното събрание разговаря с кмета на Созопол Тихомир Янакиев. „Пожелавам на жителите и ръководството на община Созопол да продължават да бъдат стожер на културата и археологията", написа Наталия Киселова в почетната книга в кметството. Цяла година живеем с очакването за Празниците на изкуствата „Аполония", благодаря за възможността да бъда Ваш гост, добави тя.