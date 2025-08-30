Соня Йончева просълзи себе си и публиката с „Моя страна, моя България"

Със сълзи в очите още от самото начало на песента „Моя страна, моя България" Соня Йончева завърши гала концерта пред катедралния храм „Св. Ал. Невски" тази вечер. В прочувственото изпълнение на песента на Емил Димитров се включи и публиката. Краят на концерта, който събра около 6500 зрители в пространството на площада, бе сложен с известната песен на Куртис „Не ме забравяй" (Non ti scordar di me), изпята от Соня Йончева, Пласидо Доминго и Хосе Карерас.

В продължилата малко над два часа проява участва и Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров. Участието на двамата световноизвестни певци Пласидо Доминго и Хосе Карерас бе организирано от продуцентската компания на Йончева SY11 Events в рамките на „Гала в София", като първата вечер, наречена „Италианска" бе и с участието на водещия италиански тенор Виторио Григоло.

Няколко арии, дуети и сцени от оперите „Вилиси", „Андре Шение", „Арлезианката", „Макбет" и „Травиата" белязаха първата част на концерта. Неговата кулминация бе изпълнението на арията на Русалка от едноименната опера на Дворжак от Соня Йончева. Втората част бе смесица от популярни песни, откъси от оперети, сарсуела, мюзикъли и филмови мелодии, голяма част от които добиха популярност през годините от изпълненията на „Тримата тенори" – Лучано Павароти, Пласидо Доминго и Хосе Карерас.

Догодина по същото време на площада се замисля и „Гала в София 2026", каза в края на вечерта Соня Йончева. Точно след месеца тя, Пласидо Доминго, Хосе Карерас и Виторио Григоло заедно с други изпълнители ще участват в тържествен концерт на „Арена ди Верона", посветена на 90-годишнината от рождението на Паваротии на 35 години от първата изява на „Тримата тенори".