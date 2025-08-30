ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отвориха първите гробове от новооткрития некропол на Перперикон (Снимки, видео)

Ненко Станев

[email protected]

3040

Археолози започнаха отварянето на първите гробове от новооткрития раннохристиянски некропол на Перперикон. Той е от периода 5-6 век, когато в района е прието християнството. Некрополът е разположен около голямата базилика, разкрита преди десетина години. До този момент археолозите са разкрили около 20 гроба. Те са на дълбочина почти 2 метра. Гробовете са изградени с добре оформени каменни плочи.

"В подобни гробници са полагани заможни и златни жители на Перперикон", поясни ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров. Първият от разкритите гробове е на млад мъж с изключително добре запазени зъби, което е изключително рядко за хората, живели в онова време.

"Разкриването на гробовете в некропола ще ни даде информация за живота в Родопите", каза проф. Овчаров. Според него липсват писмени сведения за раннохристиянския период в планината, за разлика от района на Беломорието. Проф. Овчаров допуска, че районът на Перперикон е попадал в голямата епископия Родопи. Към нея са принадлежали също градовете Максианопол /Комотини/ и Траянупол /край Александропол/ и Маронея /Мароня/.

"За да разберем повече за историята на планинската част на епископия Родопи, разчитаме единствено на археологическите проучвания", каза археологът.

