Колега на Робин Уилямс от "Мисис Даутфайър" иска да го "върне" с изкуствен интелект

Колега на актьора Робин Уилямс от филма "Мисис Даутфайър" се надява да го почете като пресъздаде гласа му с помощта на изкуствен интелект.

Матю Лорънс, който изигра едно от децата на актьора в обичаната комедия от 1993 г., сподели по време на скорошна изява на Comic Con, че би искал да чуе отново незабравимия глас на покойния комик, пресъздаден с помощта на изкуствен интелект. Разбира се, само след благословията на семейството му.

"Бих искал, сега, очевидно, с уважението и одобрението на семейството му, но бих искал да направя нещо наистина специално с гласа му, защото знам, че за цяло едно поколение този глас е просто толкова емблематичен", каза Лорънс пред Entertainment Weekly по време на интервю, цитирано от life.dir, промотиращо новия му графичен роман "Детективска агенция на братя Лорънс".

Лорънс, който днес е на 45 години, беше само на 12, когато участва заедно с Уилямс в хитовия филм за всеотдаен баща, който се преоблича като бавачка, за да остане близо до децата си след развода с майка им, в ролята Сали Фийлд.

Уилямс почина след самоубийство през 2014 г. на 63-годишна възраст, оставяйки след себе си наследство от смях, сърце и образи, които са обичани от няколко поколения.