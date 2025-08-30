Джулия Робъртс с дебют на червения килим във Венеция (Галерия)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Джулия Робъртс преминa по червения килим на филмовия фестивал във Венеция. Звездата от „Хубава жена" присъства на световната премиера на „След лова", психологическа драма на италианския режисьор Лука Гуаданино, който е редовен посетител на Венеция.

Снимка: Ройтерс

