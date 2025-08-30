ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джулия Робъртс с дебют на червения килим във Венеция (Галерия)

Снимка: Ройтерс

Джулия Робъртс преминa по червения килим на филмовия фестивал във Венеция. Звездата от „Хубава жена" присъства на световната премиера на „След лова", психологическа драма на италианския режисьор Лука Гуаданино, който е редовен посетител на Венеция.

