Хърватско село припозна поп-звездата Тейлър Суифт за своя снаха.

Причината е, че предците на нейния годеник са емигрирали в Съединените щати от Хърватия, преди повече от век.

Най-успешната през последните години изпълнителка се сгоди за Травис Келси - звезда на отбора по американски футбол "Канзас Сити Чийфс".

Келси е потомък на две семейства от хърватското село Велике Драге на самата граница със Словения, съобщи бТВ.

Травис и по-големият му брат Джейсън разкриха хърватските си корени през януари тази година.

Във Велике Драге и до днес има потомци на фамилиите Юркович и Щайдухар, които са далечни братовчеди на футболната звезда.