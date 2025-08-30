Вдовицата на Хълк Хоган ще съди лекари за смъртта му

Вдовицата на кеч легендата Хълк Хоган ще съди лекари за смъртта му. Скай Дейли обмисля да заведе дело за лекарска грешка, като се фокусира върху операция на врата месеци по-рано, която според нея може да е допринесла за трагедията. Тя каза пред "Дейли мейл", че диафрагмалният нерв на Хоган е бил "компрометиран" по време на операцията през май, което го е оставило без дъх през месеците, докато сърцето му не спря да бие в дома му на брега на морето в Клиъруотър Бийч, Флорида.

"Ако имате задух за дълго време, това ви прави много болни - казва вдовицата. - Това не е нещо, което е внезапна причина за смърт. Това е нещо, което ви изтощава, прави ви слаби."