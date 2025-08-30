ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски журналисти са сред гостите на Фестивала н...

Вдовицата на Хълк Хоган ще съди лекари за смъртта му

Хълк Хоган със семейството си. Снимка: Инстаграм/Скай Дейли

Вдовицата на кеч легендата Хълк Хоган ще съди лекари за смъртта му. Скай Дейли обмисля да заведе дело за лекарска грешка, като се фокусира върху операция на врата месеци по-рано, която според нея може да е допринесла за трагедията. Тя каза пред "Дейли мейл", че диафрагмалният нерв на Хоган е бил "компрометиран" по време на операцията през май, което го е оставило без дъх през месеците, докато сърцето му не спря да бие в дома му на брега на морето в Клиъруотър Бийч, Флорида.

"Ако имате задух за дълго време, това ви прави много болни - казва вдовицата. - Това не е нещо, което е внезапна причина за смърт. Това е нещо, което ви изтощава, прави ви слаби."

