Представят в Пловдив последната изложба, подготвил приживе Минчо Панайотов

Експозицията "Калейдоскоп на времето" замислил като голяма празнична изложба по случай 80-ата си годишнина

Последната изложба, която големият пловдивски художник Минчо Панайотов подготвял приживе, ще бъде открита в негова памет, съобщиха от Градската художествена галерия.

Експозицията "Калейдоскоп на времето" е била замислена като голяма празнична изложба по случай 80-ата годишнина на артиста. На 5 септември от 18 ч. приятели, колеги и почитатели ще могат да я видят в галерия "Капана", макар Минчо Панайотов да не дочака откриването ѝ. Тя е живописна, а на същата дата негови графични произведения ще бъдат подредени в галерия ДПХ.

И двете експозиции ще изглеждат така, както Минчо Панайотов искал да бъдат, благодарение на синовете му и истинските му приятели. "Защото той беше дълбоко убеден, че: "Изкуството не иска жертви. То иска присъствие", посочват от Градската художествена галерия. Посочват, че изложбата в "Капана" ще може да се види до 24 септември.

Минчо Панайотов е роден на 13 ноември 1944 г. в село Панаретовци, Сливенска област. Завършил e факултета за изящни изкуства при проф. Васил Стоилов във Великотърновския университет през 1971 г. Творчеството му е в областта на живописта, графиката, илюстрацията. В творческата си биография има реализирани над 60 самостоятелни изложби в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Сливен, Севлиево, Мюнхен, Боркен, Ню Йорк, Париж и др. Многобройни участия в общи художествени и национални изложби. Панайотов почина на 16 август в Пловдив.