Ким Кардашиян критикува имиграционната политика на Доналд Тръмп

Риалити звездата Ким Кардашиян критикува американския президент Доналд Тръмп заради строгата му имиграционна политика.

На наградите DVF, където Кардашиян бе отличена за работата си по затворническата реформа, тя заяви:

"Често чувате, че става дума за престъпници, службата за имиграция просто си върши работата и опитва да помогне на страната ни. Но после виждаш колко много хора, които са работили усилено да изградят страната, са засегнати. Хора, които познавам".

"Много е трудно, но мисля, че трябва да направим всичко възможно, за да защитим хората, които наистина са подкрепяли и изграждали страната ни", каза още Кардашиян.

Ким критикува работата на службата за имиграция през юни в Лос Анджелис и заяви, че "трябва да има по-добър начин" за справяне с нелегалните мигранти.

Ким вече е критикувала рейдовете на ICE в Лос Анджелис през юни и предложи, че „трябва да има по-добър начин" за справяне с нелегалната имиграция, след като акциите предизвикаха широки протести. Тя написа в инстаграм:

„Когато ни казват, че ICE съществува, за да защитава страната ни и да премахва насилствени престъпници – добре. Но когато виждаме как невинни, трудолюбиви хора се откъсват от семействата си по нечовешки начин, трябва да проговорим. Трябва да направим това, което е правилно. Израснала съм в Лос Анджелис и съм виждала колко дълбоко са вплетени имигрантите в структурата на този град. Те са наши съседи, приятели, съученици, колеги и семейство. Без значение политическите ви възгледи, ясно е, че нашите общности процъфтяват благодарение на приноса на имигрантите. Не можем да затворим очи, когато страхът и несправедливостта спират хората да живеят свободно и безопасно. Трябва да има по-добър начин".